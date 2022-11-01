汐止交流道走山！氣象局揭「暴雨關鍵」　3大原因釀災

▲受奈格颱風影響，國道1號10.1公里處，南下汐止交流道右方的山壁發生邊坡坍方，大量土石傾瀉而下，造成路牌被壓垮，出口匝道也因此受阻。（圖／翻攝畫面）
▲受奈格颱風影響，國道1號10.1公里處，南下汐止交流道右方的山壁發生邊坡坍方，大量土石傾瀉而下，造成路牌被壓垮，出口匝道也因此受阻。（圖／翻攝畫面）

記者張志浩/綜合報導

2022-11-01 13:21:14

奈格颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，為北台灣帶來驚人雨量，今（1日）上午國道1號10.1公里處，南下汐止交流道右方的山壁更發生邊坡坍方，大量土石傾瀉而下，造成路牌被壓垮，出口匝道也因此受阻，現場車流嚴重回堵。中央氣象局指出，汐止地區因地理位置位在大台北東側，只要有東北季風影響，降雨就會偏多，前幾日奈格颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，當地雨也是相當大，根據氣象局觀測資料顯示，截至今日中午12時為止，汐止區6個測站72小時累積雨量都超過250毫米，連日強降雨就容易導致坍方。

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根據中央氣象局資料顯示，汐止區的6個雨量測站，過去72小時累積雨量都超過250毫米，其中最多的地方為鵠鵠崙測站達494毫米。氣象局預報員林定宜表示，從奈格颱風外回環流開始影響後，汐止一帶的雨量就非常多，主因在於汐止區位在整個大台北地區的東側，所以只要有共伴效應的迎風面降雨，汐止就常有地滑、淹水的情況發生。

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，只要有東北季風影響期間，從基隆北海岸一路向內陸抬升，雨勢就會一路下到汐止，過了汐止之後雨勢就會稍微變小，這也是汐止多雨的原因。除了這次奈格颱風引進的共伴效應帶來強降雨以外，過去幾週幾乎每週都有豪雨，雖然汐止並非最大雨區，但可能當地地質較不穩，連續的豪雨還來不及宣洩又來，以及前段時間地震頻傳使山區土石變更鬆軟，都導致瀕臨坍方的臨界值，稍有不慎就可能出現坍方、落石及土石流。

除了此次奈格颱風外，日前與東北季風產生共伴效應的尼莎颱風，當時也導致汐止地區出現淹水的情況。更早之前在2000年的象神颱風，也是因為共伴效應帶來劇烈降雨，汐止當地更是一路淹到3層樓高，並且釀成重大死傷。不過2005年「員山子分洪道」啟用後，將基隆河部分河水以自然溢流分洪攔河堰方式導引洪水，降低基隆河水位，才舒緩了基隆河上游在降雨量過大時造成下游地區淹水。

林定宜指出，無論是汐止或是其餘北部、東北部地區，其實隨著奈格颱風往西移動，降雨情況在今日上半天都已經有一點趨緩，不過仍要留意局部大雨的發生，氣象局也持續發布大雨特報，警戒區域為，大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市山區、宜蘭縣。

目前國道1由基隆端南下無法下汐止交流道，也無法接國道3，提醒用路人提早繞道。高公局建議改道路線如下︰汐止以北車輛可利用國道3號與台62快速道路往南行駛；平面地區車輛可多利用地方道路往新台五交流道上國道3號往南；國道1號南向汐止出口車流，改由五堵出口往汐止。

▲根據氣象局觀測資料顯示，過去72小時汐止區6個測站累積雨量都超過250毫米，巨量的降雨導致國道坍方意外。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲根據氣象局觀測資料顯示，過去72小時汐止區6個測站累積雨量都超過250毫米，巨量的降雨導致國道坍方意外。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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