台北國際旅展30週年！解封後首發實體展看旺復甦市場

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葉菊蘭說，作為ITF的主辦單位，三年後終於看見曙光，各旅遊業者和中央部會都熱情參加，並推出優惠的產品，希望全國喜愛旅遊的朋友前來參觀。此外，根據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的報告，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億，亞太地區占64.8%。意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻，盼以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光閃閃發光的黃金時代。
疫情改變旅遊消費趨勢與旅客偏好，葉菊蘭指出，旅客現在更強調健康與永續，ITF因此以永續旅遊為策展主題，也號召參展單位響應，更特別規劃永續星球展區，以闖關活動宣導永續旅遊，現場限量送出人氣插畫家咚東操刀的插畫口罩。
而林信任表示，ITF今年剛好是第30屆，也是10月13日國境重啟後第一個盛大的國際旅展。為慶祝今年30周年，交通部觀光局於旅展現場特別設立主題形象館、觀光圈及國家風景區管理處、遊樂園館等三個館，讓大家更認識台灣觀光。疫後觀光局也推出新常態旅遊三支箭，帶來新服務、新產品、新戰略。此外，邀請百位國際媒體和買家，讓國際能更了解台灣，預期帶來5萬人次國際觀光旅客、創造78億觀光財，相信未來亞太地區觀光產業的成長將領先全球。