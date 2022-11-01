台北國際旅展30週年！解封後首發實體展看旺復甦市場

▲「2022 ITF台北國際旅展」將登場，台灣觀光協會今(1)日搶先公開展出重點與優惠資訊。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.01）
▲「2022 ITF台北國際旅展」將登場，台灣觀光協會今(1)日搶先公開展出重點與優惠資訊。（圖／記者黃仁杰攝,2022.11.01）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-01 12:48:40

全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」，於11月4日至11月7日在台北南港展覽館一館登場！台灣觀光協會今（1）日搶先公開展出重點與優惠資訊。記者會上台灣觀光協會會長葉菊蘭與交通部觀光局副局長林信任為護照蓋上出入境章，象徵環遊世界、全面啟動。

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「2022 ITF台北國際旅展」為疫情後首次實體展，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家/城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，許多單位如美國德州休士頓、星宇航空、KKday等更是首次參展。

葉菊蘭說，作為ITF的主辦單位，三年後終於看見曙光，各旅遊業者和中央部會都熱情參加，並推出優惠的產品，希望全國喜愛旅遊的朋友前來參觀。此外，根據世界旅遊及觀光委員會(WTTC)的報告，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億，亞太地區占64.8%。意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻，盼以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光閃閃發光的黃金時代。

疫情改變旅遊消費趨勢與旅客偏好，葉菊蘭指出，旅客現在更強調健康與永續，ITF因此以永續旅遊為策展主題，也號召參展單位響應，更特別規劃永續星球展區，以闖關活動宣導永續旅遊，現場限量送出人氣插畫家咚東操刀的插畫口罩。

而林信任表示，ITF今年剛好是第30屆，也是10月13日國境重啟後第一個盛大的國際旅展。為慶祝今年30周年，交通部觀光局於旅展現場特別設立主題形象館、觀光圈及國家風景區管理處、遊樂園館等三個館，讓大家更認識台灣觀光。疫後觀光局也推出新常態旅遊三支箭，帶來新服務、新產品、新戰略。此外，邀請百位國際媒體和買家，讓國際能更了解台灣，預期帶來5萬人次國際觀光旅客、創造78億觀光財，相信未來亞太地區觀光產業的成長將領先全球。
 

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