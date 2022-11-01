兒高燒等1小時！媽怒轟「算啥急診」　醫高EQ回應被讚翻

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謝宗學醫師強忍情緒，冷靜回應「現在全台灣兒童急診都爆滿，不管你去哪一間急診室都要等待，況且在你之前的很多病人也在發高燒，檢傷級數一樣時只能按照順序等待，現況就是這樣…」，這位媽媽繼續質疑「醫師，你的態度怎麼這麼差？現在孩子高燒可以不可以馬上幫他打退燒針退燒？」謝宗學解釋「很多年前衛生署就已經明文禁止因為發燒給予兒童退燒針，有過敏性休克的風險，現在兒童退燒只能使用口服藥或肛門塞劑。」
沒想到一聽完解釋，這位媽媽立刻破口大罵「那我帶孩子來急診室做什麼？在家自己給他喝退燒藥水或塞肛門就好？」謝宗學醫師也無奈解釋「孩子發燒重要的是找到發燒的原因，到醫院來不是為了退燒…」；而對話到這個階段，謝醫師也已經不想再跟該家長多說什麼，「對於剛發燒數小時的病人，公式化問診、身體理學檢查、診斷、衛教、開藥、預約回診時間，然後讓病人離院、結案。」
謝宗學醫師也提到，上述情況在十多年的兒童急診生涯中遇過無數次，但近年有顯著減少，「會這樣抱怨的家長，共同特色是孩子的病況都屬於輕症，甚至根本不需要到急診的程度。急診不是門診的替代單位，而是處理急重症的單位，要讓所有民眾都了解這樣的觀念，在廉價健保制度下根本不可能。」他也呼籲，目前是各種兒童感染症齊發的時期，輕症到急診只能等醫師、護理師處理完重症患者後，才能得到「門診」的服務，至於等待時間要多久，無法估算，不要認為到急診看診就能得到快速的醫療，沒有立即生命危險的病人，只能花時間等待，沒有例外。
不少民眾看完雙方交鋒的過程，「謝謝醫師繼續努力衛教民眾」、「希望有更多人分享急診與門診的不同功能，讓隔閡越來越少，這是一條漫漫長路，感謝醫生繼續在這條道路上負重前行」、「醫生辛苦了，經歷過家人命懸一線的我，非常感謝你們這些願意留在急診為陌生人奮鬥的醫生及護理人員」。另有醫護跳出認同喊「『衛生署規定不能用退燒針」』 -> 家長聽不進去，『退燒針刺激性很強，打了容易血管炎，靜脈會壞掉』->目前還沒遇到聽完之後還堅持的」、「台灣兒童家長的衛教不能等」。（編輯：潘毅）