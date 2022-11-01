積極備戰週五辯論會？黃珊珊：非你贏我輸、市民才是贏家
2022年九合一選戰在即，其中首都台北市長選戰也格外受外界關注。而本週六（5）首場民辦辯論會即將登場，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中及無黨籍候選人黃珊珊等人，都將於辯論會中首次一決高下，而三人也趁辯論會前夕緊鑼密鼓準備當中。黃珊珊今（1）日受訪時被問到辯論會的準備狀況，也表示一直都有朋友在給予幫助，自己也認為「不會是一個你贏我輸的問題，而是希望最後贏的是市民。」
外界好奇昨日黃珊珊並無公開行程，是否為了備戰週末的辯論會？對此黃珊珊則表示，昨天並非沒有行程，而是沒有「公開」行程，而針對辯論會她與團隊每天都在準備，且有不同的設想。黃珊珊強調，辯論會是一個讓台北市民來看他自己要選的對象，「我覺得他不會是一個你贏我輸的問題，而是希望最後贏的是市民。」
至於針對對手陳時中近日閉關練辯論，不過競選團隊則出面替陳時中代打「每日一問」記者會，甚至再度針對過去黃珊珊擔任副市長期間，民間友人Ben喬疫苗一事進行攻擊，黃珊珊則回應「這個就是故意在辯論之前把水打混，其實我覺得都是一種選舉伎倆。」黃珊珊強調，如果真的有才有料就拿出來，而不是每天這樣子想要混水摸魚的方式。