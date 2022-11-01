80歲金鐘視后馬之秦病逝　星友悼念：一路平安

金鐘視后馬之秦今（1）日在家病逝，享壽80歲，藝人之家牧師施立民證實，馬之秦在早晨於睡夢中安詳走了，他第一時間陪馬之秦子女辦後事，家屬還在處理第一階段開死亡證明的法律程序，追思會日期尚未決定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 馬之秦1974年加入中視，演出製作人周遊的《愛心》走紅，在電視圈拍出《女巡按》、《一剪梅》等代表作，1985年，她以中視連續劇《昨夜星辰》中的老菸槍母親一角，拿下第20屆金鐘獎最佳女主角。馬之秦62歲受洗，退休後偶有演出，2017年她到中國大陸巡演舞台劇《戴茜今晚嫁給誰？》，年屆76歲的馬之秦，背下90分鐘的台詞可以「一句不落」，馬之秦透露信主後過的是「老不休」的生活，每天都忙得很開心。 藝起發光協會理事長宋逸民證實馬之秦逝世，信仰虔誠的馬之秦，幾乎年年參加教會發起的「愛在四月天」活動，宋逸民所屬教會「藝起發光」將協助處理馬之秦的追思事宜，眾藝人也悼念：「馬姐一路平安，我們天家見。」吊嘎正妹「側洞超大」逛市場 網友：地方爸爸暴動曾馨瑩女兒曝光了！13歲妞妞顏值不低 網友：好像郭台銘唐綺陽星座運勢／天秤百戰百勝好消息多 水瓶遇各種好事清秀護理師發衛教文 萬人推爆配圖：看了才會心律不整