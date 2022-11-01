最強聯名！高雄全家海神隊應援樂天桃猿奪冠

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強強聯手的王者球員卡採盲包、款式隨機贈送，一共推出16款卡片，分別有球員10款以及啦啦隊女孩6款，每張皆為雙面設計，而且這次球員卡是採用厚材質塑膠卡，不僅高質感也方便球迷們收藏，可以同時收入高雄全家海神隊人氣球星，或是樂天桃猿男兒，甚至是又萌、又性感的海神女孩 AQUA MERMAIDS與樂天女孩RAKUTEN GIRLS。
這次的強強聯名卡，不論是全家海神隊總冠軍賽MVP胡瓏貿、人氣球星吳曉謹、新秀邱子軒，或是樂天強棒林泓育、帥氣野手陳晨威、本土強投黃子鵬等卡片都有機會擁有，史無前例的合作，將一次滿足兩隊球迷。
民眾於活動期間到全台「全家」店舖購買飲料、酒類、泡麵、罐頭、零食、糖果、補品、生活日用、鮮食、冰品、預購等指定商品，只要單筆滿299元(不累贈)，就能將球員卡帶回收藏。
本次還推出限量2200組的THE KING寫真卡冊，其中包含30張特殊卡，像是全家海神隊MVP球員「龍貓」胡瓏貿攜手同有龍貓之稱的樂天總教練曾豪駒，推出超級珍貴的「龍貓對決卡」，讓不少粉絲敲碗想收藏；不僅如此，特殊卡還包含樂天女孩泳裝卡，購買THE KING寫真卡冊再附贈樂天女孩跨頁海報1張。11月2日至11月15日於「全家」APP兌點趣，以500點加價2000元即可將THE KING寫真卡冊帶回家。