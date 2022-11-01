打造金門空中加護病房　安捷全速啟動救護專機進駐作業

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歐美認證 最新款專業轉診機種
安捷即將進駐金門的救護航空器，是由義大利飛機製造商Tecnam全新生產的P2012螺旋槳定翼機，該款飛機安全可靠，分別在2018及2019年獲得歐洲航空安全署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）的型別認證，為全球最新款的小型客機，也是金門地區首度引進的專業空中轉診機種。
該款航空器載運至本島機場的運送時間，不僅大幅領先本案規定運送時限，也超前衛福部企盼的計畫目標值。高健祐表示，「毫無疑問，每一個傷病患都能在黃金救援時間內，安然送抵本島的指定醫院」。
友善傷病患 提升空間及設備
P2012作為空中轉診專業機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬，艙門有加寬設計，更有利於傷病患抬送、醫事人員及醫療器材進出。
為了強化機上醫療服務品質，駐地救護航空器不只是空中救護車，更是「空中加護病房」，P2012內部將配備更高規格的加護病房等級維生醫療設備，未來將配合金門醫院完成葉克膜（ECMO）、主動脈內氣球幫浦（IABP）、早產兒保溫箱等大型及特殊醫療儀器的適航驗證。
完善後援 檢修、備用機、駕駛人力一把罩
為了確保飛機處於最佳狀態，安捷特地與我國首屈一指的亞航公司合作，在臺灣建立全能量的檢修能力，不必遠渡重洋，即可在國內完成法規要求的各項維護與階檢工作，大幅減少空窗等待時間。
健全金門緊急救命網絡，避免如同其他離島居民在檢修期間面臨無備用機可用的風險，安捷將安排第二架P2012作為備用機，以確保駐地專機在維修期間仍有飛機待命支援。離島空中緊急後送，首次採用同款備用機，對於任務執行格外重要，不論機組或醫事人員的操作及安全管理，或是醫療器材的認證與裝設，皆有統一標準可依循，確保快速流暢而穩定的服務品質。
在飛行駕駛方面，安捷除有資深專業飛行人才，且長期執飛本島及離島，可提供金門最安心可靠的運送服務。安捷自103年成立我國唯一獲得民航局核准的飛行訓練機構以來，累積逾6萬小時飛行時數，超越全國普通航空業加總，極孰悉國內飛航環境；旗下眾多資深飛行教官，不僅負責培育眾多優秀民航機師，未來更是投入本案服務的最佳人選。
經驗老到 離島空中轉診先驅
值得一提的是，對金門鄉親而言，安捷航空並非陌生臉孔。該公司核心團隊成員最早就是從離島醫療後送起家，早在2003年便為金門引進第一架加護型救護直升機，後來受衛生署（現衛福部）委託，執行西部三離島緊急後送，加上海外經營醫療專機，前後已累計長達19年的空中轉診經驗。
高健祐表示，中央及地方政府盼請民間航空業者進駐西部三離島，承攬空中緊急醫療後送，彌補醫療資源不足的困境，但107、111年兩次招標經驗一再顯示，往往因為資格不符、能量不足或是成本過高等因素，在招標階段就陷入難產。「看見政府施政卡關、一片美意落空，而金門鄉親又有迫切需求，既然我們有經驗、有能量，所以決定擔負照顧金門鄉親的重責大任。」
「經過專家評選，能夠重新回到金門這塊土地，再次服務熟悉的鄉親，我們不會辜負這個緣分與信任。」高健祐表示：「老經驗、新飛機、高規格的醫療人員及設備，我們有自信做得更好，開啟救護航空器駐地備勤計畫2.0的新時代，讓每一位金門人在緊急呼救的時刻，都能獲的最妥善安心的服務。」
立足臺東，以培育專業飛行員為事業基礎的安捷航空，今年4月正式投入普通航空業，未來營業項目除飛航訓練之外，也包含長期推廣臺東觀光的空中遊覽及高空跳傘、承攬空中照測，以及肩負西部離島空中緊急醫療後送的任務。