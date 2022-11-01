2孫都命喪梨泰院！拐杖爺「落淚道歉」 落寞背影超心疼
南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動湧入10萬人，最終發生踩踏意外，造成156人死亡、151人輕重傷的悲劇。而事件發生之後，首爾當局也在10月31日上午於首爾廣場設置聯合靈堂，現場出現不少家屬現身哀悼，而一位拄著拐杖的老爺爺接受媒體訪問時透露，自己的孫子跟孫女都是這次事件罹難者，鼻酸落淚的說「身為祖父，我無能為力，對不起」，離開的背影更惹人心疼。
綜合韓媒報導，在梨泰院踩踏意外事件發生之後，首爾當局就在首爾廣場設置聯合靈堂，當天一早就聚集不少民眾以及罹難者家屬帶著白色菊花排隊悼念，其中，一位拄著拐杖老爺爺也現身，他透露「我的孫子跟孫女都在事故中罹難了，原本兩人是高興的向他報備行程，沒想到就此天人永隔」。
老爺爺提到「一開始都還可以跟孫子、孫女取得聯繫，但後來沒多久就發生踩踏事故，因此斷了聯繫」談到兩個孫子都罹難時，老爺爺激動落淚，透露孫子的遺體被安置在「在順天鄉大學首爾醫院」，並且難過地說「身為他們的祖父，我無能為力，感到非常抱歉」，臨走前看了看靈堂後，傷心地離開現場，落寞的背影讓人無法想像一時痛失兩名子孫的痛苦有多巨大。
而整起事故目前統計已經造成156人死亡、151人輕重傷的悲劇，南韓當局也宣布，將提供1500萬韓圜（大約新台幣34萬元），做為罹難者的喪葬費用，並且額外給罹難者家屬2000萬韓圜賠償，但再多的賠償，也無法彌補許多家屬突然失去親友的傷痛。（編輯：張嘉哲）