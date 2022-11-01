中和3800戶社宅在哪？侯友宜：講得已經非常得清楚了
尋求連任的新北市長侯友宜，今（1）日上午到五股視察新建完工的成洲抽水站驗收工程，隨後又請假到三重參加新北市議員王威元競總成立大會，針對民進黨新北市長候選人林佳龍選舉團隊要求侯友宜解釋中和哪裡有3800戶社宅？侯友宜重申，自己在今年8月份中和區政會議會已向市民報告過，中和現在及未來要興建的社宅有3825戶，講得已經非常得清楚了。
侯友宜表示，新北明年可以完成1.1萬戶社宅，包括跟中央地方合作的，未來還規畫4.5萬戶，加上有租金補貼3.2萬戶、包租代管8000戶，所以在整個社會住宅及租金補貼、包租代管等多元方案，能讓年輕人減輕居住負擔。
媒體也追問總統蔡英文曾承諾要蓋20萬戶社宅，但現在僅有5.7萬戶在興建，藍營認為要從從移轉性支出及租稅改革做起。侯友指出，新北市在減輕青年居住負擔方面，除與中央合作，最重要的是會用多元方案來處理，包括租金補貼、包租代管、青銀共居，讓青年朋友有較便宜的居住環境，減輕負擔。
侯友宜最後也回應有關接下來要登場的政見發表會表示，自己在新北已有一段時間，會把新北市2030的新願景規畫出來，也把這幾年有兌現的承諾來向市民報告，讓大家了解自己4年來做了什麼，有沒有做到好，還有未來能夠給新北市帶來什麼樣的期待跟希望，希望能讓新北變成快樂、有希望、有願景的好城市。