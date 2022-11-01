產業缺工缺料達50%！許舒博喊話蔡英文：進行跨部會會議

▲商總理事長許舒博今（1）日出席第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮坦言，台灣經濟無法僅靠內需產業支撐。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲商總理事長許舒博今（1）日出席第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮坦言，台灣經濟無法僅靠內需產業支撐。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-01 15:01:172022-11-01 15:53:05

許多國內經濟學家與機構皆曾表示，台灣下半年出口疲弱，經濟成長需倚靠內需產業，全國商業總會理事長許舒博今（1）日出席第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮坦言，台灣經濟無法僅靠內需產業支撐，他提到，俄烏戰爭使輸入性通膨持續，導致原物料大幅上漲，電纜公司反應即便有裝置，但缺工嚴重仍達到50%，因此他日前提醒總統蔡英文，必須進行跨部會的會議，確實解決台灣百工百業的缺工問題，包括如何引進勞工、如何提升技術人才等，「否則台灣的經濟難以成長，容易呈現斷層。」

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全球經濟面臨多重挑戰，許多國內經濟學者或機構曾表示，台灣經濟上半年靠出口，下半年則靠內需，台經院甚至曾於今年8月指出，有政府投資、消費帶動，經濟成長率可望來到3.76%。對於台灣經濟成長，是否真能倚靠內需支撐，許舒博今日出席商總主辦的第76屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，會前受訪表示，台灣經濟是沒有辦法僅靠內需產業支撐的，因為台灣的人口數兩千三百萬人，其中有許多商人在異地經商，台灣實際的內需人口並沒有達到兩千萬。

他進一步說明，在此狀態之下，很難支撐龐大的市場需求，開放外國來台是勢必要走的路，所以觀光業的部分，還是希望可以完全解封國門，目前僅部分解封，以及部分的商務客來台，還未完全解封，「事實上我們有三分之二的觀光客來自中國與香港，這兩塊地區若不解封，台灣的觀光業僅依靠來自東南亞、東北亞以及歐美國家的觀光旅客支撐力道還是有限」，因此還是因應到兩岸之間的關係能否和緩的進行，真正幫助貿易，擴大台灣市場。

許舒博表示，目前俄烏戰爭尚未結束，輸入性的通膨依然存在，無法僅靠內需市場支撐的其中一個原因包括整體原物料上漲，「事實上對我們要發展再生能源也有很影響。」他提到，前幾天帶金商獎的夥伴拜訪總統蔡英文時，明白的指出，台灣缺工缺料非常嚴重，因此要達成2025年20%的再生能源佔比是不可能的，「總統也公開在會場中承認2025年不可能達成，約莫要到2026年才有機會。」

許舒博透露，與蔡英文談及電纜公司反應稱即便有裝置，但缺工嚴重仍達到50%，施工者必須有乙級證照，乙級證照一年才考一次，故他提醒總統，必須進行跨部會的會議，確實解決台灣所有百工百業缺工的問題，包括如何引進勞工，如何提升技術人才，「否則台灣的經濟難以成長，容易呈現斷層。」

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