產業缺工缺料達50%！許舒博喊話蔡英文：進行跨部會會議

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他進一步說明，在此狀態之下，很難支撐龐大的市場需求，開放外國來台是勢必要走的路，所以觀光業的部分，還是希望可以完全解封國門，目前僅部分解封，以及部分的商務客來台，還未完全解封，「事實上我們有三分之二的觀光客來自中國與香港，這兩塊地區若不解封，台灣的觀光業僅依靠來自東南亞、東北亞以及歐美國家的觀光旅客支撐力道還是有限」，因此還是因應到兩岸之間的關係能否和緩的進行，真正幫助貿易，擴大台灣市場。
許舒博表示，目前俄烏戰爭尚未結束，輸入性的通膨依然存在，無法僅靠內需市場支撐的其中一個原因包括整體原物料上漲，「事實上對我們要發展再生能源也有很影響。」他提到，前幾天帶金商獎的夥伴拜訪總統蔡英文時，明白的指出，台灣缺工缺料非常嚴重，因此要達成2025年20%的再生能源佔比是不可能的，「總統也公開在會場中承認2025年不可能達成，約莫要到2026年才有機會。」
許舒博透露，與蔡英文談及電纜公司反應稱即便有裝置，但缺工嚴重仍達到50%，施工者必須有乙級證照，乙級證照一年才考一次，故他提醒總統，必須進行跨部會的會議，確實解決台灣所有百工百業缺工的問題，包括如何引進勞工，如何提升技術人才，「否則台灣的經濟難以成長，容易呈現斷層。」