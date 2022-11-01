雙11三大電信尬起來！中華回饋萬點、遠傳買手機送電視

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中華電信今(1)日宣布推出「雙11有購狂 瘋搶Hami Point購物金」優惠，主打多款5G熱銷機型，申辦精采5G 999元以上購機方案，入手iPhone 14/14 Plus最高享Hami Point 2,500點；搭配SAMSUNG、SONY、OPPO等Android品牌指定機型，最高折價2,000元。11/13前，搶先申辦精采5G四季饗宴方案指定資費，最高加碼送1,111點，加上原方案贈點，最高享18,111點。活動期間申辦上述方案，還有機會獲得Hami Point 6,666點(1名)或Hami Point 1,111點(6名)，至Hami Go網站消費可再獲一次抽獎機會。
遠傳電信
11月起到遠傳入手指定機款，月付999元起享手機0元起，電視等多款熱門3C家電0元。月付999起綁約36/48個月，5G手機0元起，再享智慧家電免費帶走，以搭配5G手機紅米10(4+128)為例，月付999 綁約48個月，享手機0元，並帶走限量小米65吋大電視，買手機小送大總價值近28,000元。高人氣的Nintendo Switch 7吋OLED版，搭配三星A33(6+128) ，月付999綁約48個月，手機+Switch一起0元帶走。除了買小送大回饋方案外，11/30前申辦遠傳心5G 999以上資費方案，指定手機加碼現折2,000元! 此外，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，12/31前最高可折新機價30,000元。
台灣大哥大
台灣大「mo幣多」專案限時優惠，11/30前申辦台灣大1,399元以上Disney+「mo幣多」門號案，即額外贈送2,000元momo幣，還有合約期間請看Disney+的好康。11/12前於台灣大網路門市申辦任一專案，或在台灣大電商平台myfone購物消費滿額或滿件，就有機會帶走價值近4萬元的iPhone 14大禮包(含iPhone 14 256G與AirPods Pro)。
myfone購物在雙11活動期間，推出百萬禮券大放送優惠，11/1~11/4，開放20,000名會員搶myfone購物電子禮券，中獎率100%，先搶先贏。11/5~11/12，天天開放5個時段抽1,111元myfone購物電子禮券，最多可有40次中獎機會。