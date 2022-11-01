走鐘獎饒舌獲好評！呱吉竟槓上志祺七七 兩人現況曝光了
台灣Youtube界年度盛事「走鐘獎」第4屆在10月29日圓滿落幕，其中一段Cypher（麥克風接力）的饒舌表演，字字句句嗆爆酸民，廣受外界好評，怎料，卻讓兩大走鐘獎團隊關鍵人物，志祺七七和呱吉就此鬧翻，引起網友熱議。
還原整起經過，走鐘獎結束隔日，志祺七七立刻上傳一部新影片「走鐘獎幕後大公開！我們最意外的得獎者是？下一屆想要玩什麼？」而志祺七七和阿滴都有共識，認為Cypher的表演環節，得感謝嘻哈廠牌《顏社》和Dcard團隊的協助，以及博恩和薩泰爾娛樂的節目《炎上》的創舉，「因為有了他們（炎上）這些很突破性的表演跟創舉，所以我們才可以在裡面吸收到養分，讓我們自己的表演也變得更加的成熟。」
怎料，這番言論似乎惹火呱吉，並在臉書發文強調Cypher是他先提出來的，「我不在意你們怎麼記憶這件事，但是許多工作人員的貢獻一定比薩泰爾要多，但不知道為什麼許多人看了你們的影片卻以為是你們和薩泰爾合作了這個活動，讓我蠻不爽的。」
志祺七七則語帶輕鬆的回應，「你沒把影片好好看完跟看懂要說耶，要不要我附上逐字稿」，並強調影片中那段，「是在感謝所有參與的人願意承擔風險，也謝謝顏社還有所有工作人員，最後更是再次講說是集結眾人之力才能成行，一一唱名。」
結果整起事件，被網友轉到Dcard上激烈討論，紛紛認為兩人起內鬨。對此，志祺七七也趕緊在底下留言平緩，「不是，這樣不算吵架吧！我怎麼覺得我從頭到尾都滿心平氣和的！」並再次強調兩人之間沒事，只是單純的互動。（編輯：詹鎰睿）