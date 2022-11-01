面對中國威權擴張　蔡英文：台灣會繼續強化國防自主戰力

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蔡英文指出，因此，從她上任以來，政府積極推動「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」政策，建立國防產業供應鏈，就是重點推動項目之一。
蔡英文認為，滿足戰機自主維修能量，縮短戰機維修所需時間成本，是建立國防產業供應鏈中重要的工作；這也是2年前，政府民間合作成立 F-16維修中心的目標。
蔡英文提到，F-16維修中心是美國F-16製造商「洛克希德·馬丁」(Lockheed Martin)公司與漢翔公司共同推動、成立的後勤維修中心。這個中心的成立，象徵台美雙方國防工業合作的成果。
蔡英文指出，這2年在維修中心、國內各家廠商、軍工廠及中科院的共同努力之下，現在已經有超過百項F-16系統零件可以在台灣就地維修，將有助於改善F-16戰機機隊系統零件「長交期、高單價、高失效率」的問題。
蔡英文說，縮短戰機維修所需時間，將大幅提升戰機的妥善率，空軍的有形作戰能力更加穩定，也更能確保台灣空域的安全。F-16系統零件維修工作中，要取得原廠技術移轉後的認證，將考驗各家廠商的專業能力，她也期許大家，繼續提升自我技術水準，克服未來的種種挑戰。
蔡英文感謝漢翔公司和各家廠商的付出與支持，創造了政府民間合作，壯大台灣國防實力的典範，讓台灣在國防自主這條路上順利地前進，「你們都是中華民國國軍守護國家的重要後盾」。
蔡英文期許，經濟部、國防部、維修中心和國內廠商能持續合作，透過以軍帶民的方式，不僅爭取空軍內需市場的需求，厚植國機國造的核心實力，更可以打開國際軍民航空市場的商機，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。
蔡英文認為，國防自主從來都不是一條簡單的路。面對中國威權主義的擴張，台灣會持續與民主夥伴一起加強合作，捍衛共同的信念和價值。她也強調，台灣越是做好準備，企圖侵犯者冒進的機率就越小；大家越團結，台灣就越強壯、越安全。