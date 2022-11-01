死亡增46例！30多歲臥床女打4劑快篩陽　染疫24天後病逝

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天（1日）新增42例死亡個案，其中最年輕為30多歲女性。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天（1日）新增42例死亡個案，其中最年輕為30多歲女性。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-11-01 14:21:34

中央流行疫情指揮中心表示，今天（1日）新增42例死亡個案，其中最年輕為30多歲女性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，過去打過4劑疫苗，10月4日出現咳嗽，快篩呈現陽性，因此給予抗病毒藥物，但14日起又增加發燒症狀，X光顯示有肺炎，且PCR持續陽性，後收治於醫院，並給予瑞德西韋，28日仍因病況惡化不治，死因為心冠肺炎、急性腎衰竭。

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▲指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為22例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為22例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上。（圖／指揮中心）
指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為22例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月27日至10月29日，死亡日期介於10月20日至10月29日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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