死亡增46例！30多歲臥床女打4劑快篩陽 染疫24天後病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今天（1日）新增42例死亡個案，其中最年輕為30多歲女性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，過去打過4劑疫苗，10月4日出現咳嗽，快篩呈現陽性，因此給予抗病毒藥物，但14日起又增加發燒症狀，X光顯示有肺炎，且PCR持續陽性，後收治於醫院，並給予瑞德西韋，28日仍因病況惡化不治，死因為心冠肺炎、急性腎衰竭。
指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為22例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月27日至10月29日，死亡日期介於10月20日至10月29日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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