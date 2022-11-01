婦背部「出包」　微創手術巨大脂肪瘤

54 歲張姓婦人日前一臉苦惱前來就診，掀起外衣後赫然發現背部竟有一顆約8公分大脂肪瘤，雖然不痛不癢，每天卻得刻意穿寬鬆衣物，避免引來旁人異樣眼光，讓她決定手術切除一勞永逸，經安排核磁共振檢查，果然找到肌肉下巨大脂肪瘤，經採用微創手術切除後，婦人恢復自信，同時也能一夜好眠。

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，張姓患者自述兩年前洗澡時，無意間發現背部疑似長了一顆小腫塊，但當時因腫塊不顯眼沒特別在意，不料兩年後脂肪瘤不斷長大，不僅外出時得避免穿著較為緊身的衣物，睡覺時也會有異物感，甚至連朋友都會不斷關心，讓她不得不就醫求助。

鄭旭棠指出，脂肪瘤主要是脂肪過度增生所導致，常見在背部、後頸或胸腹部等脂肪組織較為豐富的地方，與肥胖程度無關，是皮膚上常見的病灶，通常40至60歲的中年人較容易生長，它的外圍會包覆一層纖維組織，擠壓之後不會散開，摸起來柔軟、用手戳可以滑動、面積大，絕大多數是良性的腫塊，僅有極少數病例，脂肪瘤會轉變成惡性腫瘤，患者無須太過擔心。

鄭旭棠強調，雖然脂肪瘤生長緩慢，也不會發炎、併發成膿瘡或皮膚壞死，但若是脂肪瘤長得太過巨大，不僅會影響生活、外觀上不美觀，也可能會壓迫周邊組織、神經，產生疼痛、皮下脂肪或肌肉萎縮，就必須盡快就醫處理。

鄭旭棠進一步表示，脂肪瘤可能為單顆或多顆，患者若是不想動手術，可以透過注射類固醇縮小脂肪瘤組織，或者是以抽脂方式，抽除大量的脂肪組織，但此兩種方式復發的可能性高，若要徹底拔除，則會建議手術直接將整顆脂肪瘤取出，降低復發風險。

考量張姓婦人相當在意傷口會留疤，因此採取微創方式摘除脂肪瘤，傷口僅約兩公分大，且術後第8天後就恢復正常生活，她也穿上最愛的洋裝，笑說：終於可以好好睡覺囉。