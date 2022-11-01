星宇首登台北國際旅展！A350-900頭等艙搶先曝光

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「座椅體驗區」展示星宇航空從未曝光過的A350-900全艙等座椅，除了經濟艙、豪華經濟艙供民眾自由體驗，更為眾所矚目商務艙/頭等艙打造專屬VIP室，以星空情境搭配機上音樂及星宇香，營造Home in the Air沈浸式氛圍，除透過LINE預約抽獎，亦保留名額供現場民眾預約體驗，並安排專業空服員進行導覽解說，讓民眾享有優質、舒適、精品級的尊榮感受。
星宇航空官方LINE帳號今日正式開通，搜尋 @starlux 加入好友，即可參加ITF A350-900頭等艙/商務艙專屬體驗抽獎活動，點選11月5日至11月7日任一場次後，獲得虛擬刮刮卡，就有機會刮中體驗入場序號。至旅展現場憑此專屬序號於指定時間內報到，體驗沈浸式的星空宇宙享受A350-900頭等艙/商務艙的魅力，星宇航空官方LINE帳號今後也將不定期推播最新航點情報、好友專屬活動及互動小遊戲，立即加入好友，優惠訊息不漏接。
ITF旅展除了悉心規畫的座椅體驗活動，星宇小舖也於館內販售，並提供現場購買9折優惠。超人氣商品一應俱全，包含飛行飄帶、安全帶扣鑰匙圈、旅行頸枕等，最新上市的A350XWB飛行夾克亦帥氣亮相，歡迎到現場試穿選購，別再猶豫，趁本波活動一次購足。旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，還加贈航點杯、行李束帶、帆布袋等好禮，單筆滿額10萬元更可獲得德國Herpa 監製1:500 A321neo飛機模型。