張庭、林瑞陽慘了？不法傳銷案開聽證會 罰款恐達441億
演藝圈明星夫妻檔張庭和林瑞陽，原先在中國風光經營微商，銷售「TST庭秘密」美容產品，累積1,200億身家，去年卻被踢爆涉及傳銷，遭到中國官方下令徹查，高達百億元台幣資產被凍結，他們不服要求返還資產，更喊話相信司法會還給他們正義。據陸媒報導，此案將在4日舉辦聽證會，2人可能挨罰高達100億元人民幣（約441億元台幣）！
根據陸媒報導，張庭和林瑞陽利用海外架設公司方式，控股國內美容事業，由於不是直接經營人，因此即使官司纏身，也不影響其人身自由，自去年被官方盯上後，個人微博、抖音等社群都呈現「噤聲」狀態，一度返回台灣見親友，又飛往東南亞創業，在馬來西亞、新加坡等據點繼續開創事業。
張庭和林瑞陽夫妻曾委由代理律師何兵上訴，希望能盡快返還資產，表示「少數人試圖離間台商對大陸的情感」，但他們對大陸法治有信心，相信司法會主張正義。陸媒則報導，因為管轄權問題，遲至11月4日將舉行上海悅導電子商務公司等19主體涉嫌網路傳銷一案的聽證會，涉案人包含張庭夫婦、股東陶虹等人，待聽證會結束之後，當局才會有最後處理及罰金公告，最高罰金可能高達100億元人民幣（約441億元台幣）。