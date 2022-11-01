Garena奪《鋼之鍊金術師M》代理權！事前預約活動將開啟
荒川弘所著經典漫畫《鋼之鍊金術師》推出手遊最新作《鋼之鍊金術師 M》，台港澳服代理權是Garena ，昨（31）日Garena預告遊戲事前預約即將正式開啟！《鋼之鍊金術師 M 》將以高質感3D動畫再現各種經典名場面，並把卡牌養成、戰棋玩法等元素完美融入其中，兼具遊戲性及故事性，玩家們絕不容錯過。
《鋼之鍊金術師 M 》已於8月份於日本率先發行，並取得非常亮眼的成績，除了事前預約人數逾100 萬人次，開服後更是連續一週獲得 App Store、Google Play 雙平台的下載榜第一，總下載量突破 250 萬，亦可望在台再創佳績。Garena宣布《鋼之鍊金術師 M 》將在近期展開事前預約活動，還會有限量封測資格釋出，詳情請追蹤官方粉絲團獲取最新消息。
日本動漫殿堂級名作《 鋼之鍊金術師 》系列銷量累積突破 8000 萬，為紀念其發行20周年，全新手遊《 鋼之鍊金術師 M 》就此誕生。本作採用簡易上手又不失策略性的新型態戰棋玩法，不僅以豪華聲優陣容和全日文語音呈現熱血劇情，更以全新製作的 3D 動畫演繹各種鋼鍊經典名場面。誠意滿滿的製作水準，讓玩家能夠再次重溫艾力克兄弟的旅程，一起踏上尋找真理的冒險。