民調失準、疫情降低群聚意願　蔡其昌：30年來最冷選舉

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蔡其昌說，除了台灣選舉比較頻繁，疫情也佔很大因素，許多長輩抵抗力相對較弱一點，就會比較擔心外出，兒女也不希望他們經常群聚。外界或許認為中南部選情冷，但北部的輔選團隊卻告訴他，北部選情也很冷，只因為選戰結構的關係，例如台北市的三腳督佔據媒體板面，但和往年相比，熱度仍是不足。
蔡其昌說，冷不會只在一個地方，是全台灣皆然，這是這次選舉很大的特色，至於接近投票日會不會熱起來？他也不知道。選舉固然是民主的嘉年華，但最終還是會回歸到政見，選民會客觀的了解牛肉在那裏、做出理性抉擇。
選情冷，導致大型動員極耗能量，蔡其昌近來調整策略，除了積極出席議員候選人、里長的場子，上星期週休二日沒大型造勢晚會，改以音樂會、藝文季吸引年輕人和家長等中世代選民，本週也有好幾場「挺其昌來聽歌」活動。光是星期日（30日）一天就跑36個行程，講到聲音又變成沙啞的「蘇貞昌嗓」，但他認為中小型場可以真實接觸到民眾，效果更好。
立委何欣純也說，這次選舉逆向思考很重要，既然民眾因疫情不願群聚，候選人就走向市民、走遍大街小巷跟社區，用盡各種方法接觸更多人，透過面對面的接觸，讓他們感受到蔡其昌是很溫暖、親切、口才好的人，彼此分享政見規劃和未來的期許，更能打動人。
根據民進黨習慣，縣市長選舉的民調會做到分區或鄉鎮市，做為調整選戰策略的重要參考依據，但綠營人士透露，此次選舉另一個特色，是民調又多又不準，有些選將乾脆就不做了。在台中市某個一級戰區，綠營議員候選人全部放棄做民調，除了一次民調要花費20萬元左右，近幾年民調泛濫、民眾回答時不見得真心實意，導致結果越來越不準確也是原因之一。
一位候選人表示，台中市有搖擺州的特性，選民即使有個人政黨好惡，但往往到投票前一星期，才審慎思考要投給誰，與其不斷花錢做民調，還不如勤走基層、握到每一雙手來得實際。