全新救護專機進駐　安捷打造金門空中加護病房

▲安捷航空今（1）日宣布得標接棒金門緊急醫療後送服務，現正全速投入準備作業，預計今年11月底進駐尚義機場，12月正式啟動服務。（圖／安捷提供）
▲安捷航空今（1）日宣布得標接棒金門緊急醫療後送服務，現正全速投入準備作業，預計今年11月底進駐尚義機場，12月正式啟動服務。（圖／安捷提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-11-01 15:04:06

離島空中轉診新氣象，安捷航空今（1）日宣布得標接棒金門緊急醫療後送服務，現正全速投入準備作業，預計今年11月底進駐尚義機場，12月正式啟動服務，提供即時空中轉診服務，守護金門地區緊急傷病患至本島就醫的重要權益，舒緩離島醫療資源有限的困境。

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安捷航空承攬金門縣空中緊急醫療後送服務，特別強調極大化傷病患健康利益為第一優先考量。安捷航空董事長高健祐表示，考察過去金門執行經驗，通盤考量傷病患的型態及需求、運送時間速度，以及最攸關傷病情穩定的後艙環境及服務改善等，相信此次航空器的選用、醫療設備及醫事人員安排、完備的後援機制規劃，可全面性顧及金門傷病患的最大利益。

而即將進駐金門的救護航空器，是由義大利飛機製造商Tecnam全新生產的P2012螺旋槳定翼機，分別在2018及2019年獲得歐洲航空安全署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）的型別認證，為全球最新款的小型客機，也是金門地區首度引進的專業空中轉診機種，設計上尤其著重傷病患舒適度，內部空間更加寬敞，依原廠設計可容納1至2張擔架、3至5名醫事人員及家屬，艙門有加寬設計，更有利於傷病患抬送、醫事人員及醫療器材進出。

為了強化機上醫療服務品質，駐地救護航空器不只是空中救護車，更是「空中加護病房」，P2012內部將配備更高規格的加護病房等級維生醫療設備，未來將配合金門醫院完成葉克膜（ECMO）、主動脈內氣球幫浦（IABP）、早產兒保溫箱等大型及特殊醫療儀器的適航驗證。

安捷表示，健全金門緊急救命網絡，避免如同其他離島居民在檢修期間面臨無備用機可用的風險，將安排第二架P2012作為備用機，以確保駐地專機在維修期間仍有飛機待命支援，離島空中緊急後送，首次採用同款備用機，確保快速流暢而穩定的服務品質。

高健祐表示，中央及地方政府盼請民間航空業者進駐西部三離島，承攬空中緊急醫療後送，彌補醫療資源不足的困境，但107、111年兩次招標經驗一再顯示，往往因為資格不符、能量不足或是成本過高等因素，在招標階段就陷入難產，在老經驗、新飛機、高規格的醫療人員及設備，有自信做得更好，開啟救護航空器駐地備勤計畫2.0的新時代。

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