秋冬巧克力季！ROYCE’優惠1+1　無印推調溫巧克力不融化

▲ROYCE’驚喜宣布，11月首度在捷運中山站1號出口處，設置為期一個月的快閃概念店。（圖／品牌提供）
▲ROYCE’驚喜宣布，11月首度在捷運中山站1號出口處，設置為期一個月的快閃概念店。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-01 15:23:38

時序進入秋冬季之後，適量的巧克力可補充熱量亦可滿足口腹之慾，其中被譽為日本必買伴手禮的北海道巧克力品牌ROYCE’，驚喜宣布11月首度在捷運中山站1號出口處設置為期一個月的快閃概念店，除集結台灣最熱銷的巧克力口味外，特別引進3款新期間限定口味巧克力，更為了慶祝月底黑色購物節，推出多款熱銷口味1+1優惠，一次買兩盒現折百元以上，讓巧克力控買好買滿！此外，MUJI無印良品也新推「調溫巧克力」，不僅在室溫下也不易融化，更選用台灣茶來製成，口味分別有72%黑巧克力、紅玉紅茶巧克力與鐵觀音巧克力。

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▲ROYCE’，驚喜宣布11月首度在捷運中山站1號出口處設置為期一個月的快閃概念店。（圖／品牌提供）
▲ROYCE’為了慶祝月底黑色購物節，推出多款熱銷口味1+1優惠（圖／品牌提供）
看準位於中山捷運站周邊5個商圈帶來龐大的逛街人潮，city’super獨家引進，被譽為日本必買伴手禮的北海道巧克力品牌ROYCE’，宣布11月首度在捷運中山站1號出口處設置為期一個月的快閃概念店，除了強勢回歸的「大吉嶺紅茶生巧克力」，還有3款新期間限定口味，包括吃得到烏龍茶粉的茶香巧克力「烏龍茶生巧克力」、帶有成熟大人味的「咖啡薄片巧克力」以及秋天必吃「蒙布朗栗子奶油 巧克力威化」。

為慶祝捷運中山站快閃以及月底的黑色購物節，業者推出數款1+1優惠，有生巧克力1+1優惠價899元（原價520元單盒）、巧克力洋芋片1+1優惠價799元（原價480元單盒）、醇巧克力20枚系列任選口味1+1優惠價466元（原價280元單盒）。ROYCE’從數據發現，近一年來帶有茶香、咖啡口味的巧克力相當熱銷，本次首次亮相的「烏龍茶生巧克力」將牛奶巧克力與日本烏龍茶粉混合，可感受到濃厚的烏龍茶香味同時又帶有回甘的風味。

還有秋季限定口味「咖啡薄片巧克力」32枚售價460元；「咖啡薄片巧克力」32枚售價460元，酥脆的巧克力威化搭上柔和甜味的蒙布朗栗子奶油，更增添巧克力豐富層次。此外，無印良品首次在台灣開發生產巧克力新品，推出天然可可脂與可可豆製作的「調溫巧克力」，質地更硬脆且放在室溫下也不易融化，達到入口滑順，品質與香氣俱佳的特色，有72%黑巧克力、紅玉紅茶巧克力與鐵觀音巧克力三種口味，是一款十分適合成人食用的巧克力！

▲（圖／無印良品提供）
▲無印良品推出調溫巧克力，在室溫下不容易融化。（圖／無印良品提供）


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