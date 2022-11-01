防疫新政策上路　返國醫護2日內快篩陰可上班

中央流行疫情指揮中心9月29日宣布，經持續監測國際及國內疫情，疫情正以穩定可控方向發展，在評估國內防疫與醫療量能後，為邁向防疫正常生活，自10月13日零時(航班表定抵臺時間)起，入境人員免除居家檢疫，改進行「7天自主防疫(0+7)」，並開放相關邊境管制措施，以兼顧防疫、經濟、維持社會運作及國際交流之需求。臺中市民政局長吳世瑋表示，「入境0+7」上路，自主防疫4條件下可探病，返國醫護2日內快篩陰可上班。





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吳世瑋表示，10月13日起，所有入境者可免除居家檢疫，並取消開立旅客「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，只需要7天自主防疫，民眾入境時，將由國際港埠人員，向2歲以上旅客，發放每人4劑家用抗原快篩試劑，有症狀者維持原有攔檢機制，且自主防疫期間有症狀應進行檢測，若需要外出，需有2日內快篩陰性結果，同時無症狀者入境可直接搭乘大眾運輸工具，防疫車隊將優先載送有症狀的入境旅客，而防疫旅館則將全數回歸一般旅館經營，往後確診者將全面由集中檢疫所統籌調度。











吳世瑋指出，自主防疫地點以1人1室（含獨立衛浴）為原則，可在自宅、親友住所或一般旅館完成，外出上班、上課，全程需維持社交距離且戴上口罩，有飲食需求時可以短暫拿下口罩，有用餐需要時，可以在餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位及餐點使用完畢後，應立即配戴口罩，且原則上禁止前往醫院探病、陪病，例外情形經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢的自費家用快篩陰性證明後，才可探病、陪病，另外民眾本人非急迫性、非必要性的醫療或檢查，則建議延後。











民政局呼籲入境的市民朋友務必遵守各項防疫措施，於自主防疫期間配合相關防疫指引所訂規範，如快篩陽性應儘速就醫，並可透過遠距/視訊診療診所評估快篩陽性結果，確診後倘有就醫需求，可自行開車、騎車、步行、家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)或透過衛生局安排就醫，就醫時，請佩戴醫用口罩且禁止搭乘大眾運輸工具前往，以降低疾病傳播風險，共同維護本市社區安全網絡。（臺中市政府民政局 廣告）



