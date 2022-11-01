慈濟買單劑BNT疫苗每劑才630元？王必勝駁傳聞：錯誤推算

▲指揮中心指揮官王必勝，針對疫苗採購價相關議題進行說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官王必勝，針對疫苗採購價相關議題進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-11-01 15:33:39

高端疫苗採購爭議不斷，昨（31）日突公布採購價平均每劑價格含稅為840元，並強調採購合約與疾管署直接簽訂，無價差或佣金等任何不法情事，但仍有消息指出，當初永齡基金會、台積電和慈濟捐贈BNT疫苗，慈濟採購價為一劑630元，指揮中心指揮官王必勝今（1）日被問及相關議題時回應表示，該金額應是錯誤推算，國內不管是採購或捐贈的莫德納、BNT等mRNA疫苗，都比高端疫苗還要貴。

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王必勝說，相關訊息都是有消息指出、從財報推算，但從高端疫苗用財報推算的例子來看就是錯誤推算，採購價其中還有營業稅、罰款等等變因，無法單純從財報推算出來。他強調，不管贈送或自購BNT、莫德納的單價，都比高端還要再高。

▲高端疫苗。（圖/食藥署提供）
▲疾管署採購高端疫苗每劑平均價格約為新台幣840元（含稅）。（圖/食藥署提供）
至於也有傳出日本採購BNT疫苗每劑是622元，對此，王必勝回應各國疫苗價格，取決很多因素，包括國家經濟水準、購買數量、商業角度來看有無國產疫苗、上市時間、安全有效程度等，因此對別國疫苗價格不多做評論。

高端為消除外界疑慮，昨日在知會疾管署後，公布採購價金，與疾管署簽約執行的「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，合約總價金為新台幣40億3000萬元整（含稅）；履約交貨數量合計為500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」的承諾贈與；合約內容除疫苗成品交貨外，價金同時包含疫苗檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終端點的全項所有相關費用；單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元（含稅）；另贈送的20萬劑以多劑型包裝供應。若以480萬劑計價的疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣840元（含稅）。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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