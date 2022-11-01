慈濟買單劑BNT疫苗每劑才630元？王必勝駁傳聞：錯誤推算

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至於也有傳出日本採購BNT疫苗每劑是622元，對此，王必勝回應各國疫苗價格，取決很多因素，包括國家經濟水準、購買數量、商業角度來看有無國產疫苗、上市時間、安全有效程度等，因此對別國疫苗價格不多做評論。
高端為消除外界疑慮，昨日在知會疾管署後，公布採購價金，與疾管署簽約執行的「高端新冠肺炎疫苗採購合約」，合約總價金為新台幣40億3000萬元整（含稅）；履約交貨數量合計為500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」的承諾贈與；合約內容除疫苗成品交貨外，價金同時包含疫苗檢驗封緘、冷鏈儲運、稅捐等，與疫苗交付至終端點的全項所有相關費用；單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格新台幣810元（含稅）；另贈送的20萬劑以多劑型包裝供應。若以480萬劑計價的疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗平均價格約為新台幣840元（含稅）。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。