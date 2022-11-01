跨年去歐洲比日韓更夯？旅展長線行程熱賣　巴黎8天免6萬

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根據旅遊業龍頭雄獅旅遊分析，自解封消息曝光後，已有逾萬人次下訂國外旅遊商品，線上旅展開跑後進單量更是成長1.5倍，更有趣的是時間剛好都落在聖誕跨年、農曆春節等時段，以歐洲最受旅客歡迎，其次才是日本、韓國、泰國等亞洲行程。雄獅發言人賴一青指出，目前歐洲長程線春節檔期已銷售近9成，研判國境正式解封且適逢春節10連休，旅客對出國充滿期待，呼籲想運用春節假期出國的旅客趕緊趁這次旅展推促銷時卡位。
行程方面，雄獅旅遊歐美線推出長線「土耳其全程五星10日」搭乘土耳其航空直飛免轉機，旅展加碼贈市價9千元卡帕多其亞熱氣球體驗，最低54,900元起；或是到歐洲過聖誕「法國巴黎聖誕8日」感受浪漫花都風情，每人59,900元起，市面上貴鬆鬆的法國行程6萬不到真的有在殺！還有「澳洲黃金海岸海豚島7日」入住2晚天閣露瑪度假村，旅展加碼贈4G Sim卡，每人60,800元起；「美西雙樂園10日」雙點進出，一網打盡美西必訪景點，旅展折2千，每人116,900元起。
若還想走得更遠，不能錯過主題旅遊行程「2024南極30日」主打三島壯遊Long Stay遊程，包括福克蘭群島、南喬治亞群島及南極洲三島體驗，每人1,100,000元起；或是深入古文明印加帝國「祕魯馬丘比丘」旅展折3千，每人196,000元起。
五福旅遊
老牌旅行社五福旅遊董事長特助林繼勝透露，本屆旅展卯足全力就是要給民眾耳目一新的感覺。有感於旅客疫後渴望出國跨年的心情，推出長假推薦行程包，像是為因應歐洲國家於耶誕節前夕舉行的聖誕市集，精選「聖誕奧捷斯匈10日」70,500元起、第2人減6,000元，前往布拉格遊船、逛聖誕市集，觀賞聖誕應景裝置藝術，感受濃厚聖誕氛圍，之後再到斯洛伐克拜訪東歐最後一顆珍珠「布拉第斯拉瓦」。看膩了台北101的煙火跨年秀，五福帶你前往位於南半球的澳洲感受季節顛倒，「澳洲雪梨跨年煙火7日」69,800元起、第2人減6,000元，可賞玩雪梨塔、歌劇院、享受港灣遊艇。
五福也推薦民眾可以以遊輪方式一覽歐洲美麗景色，「MSC西地中海遊輪假期13日」118,900元起、第2人減10,000元，內艙升等陽台艙、送歐洲WIFI卡，先搭乘長榮航空直飛米蘭，途經巴塞隆納、馬爾他、馬賽、米蘭、巴勒摩、羅馬、西班牙、法國、義大利、馬爾他，賓客可在船艙享受全方面的飲食、娛樂，還能沿途欣賞各國風景。
今年冬季除了賞雪外，還可和家人愛人去追尋浪漫極光，五福推薦阿拉斯加「費爾班」為全球機率最高看得見極光的地方，因此推出「阿拉斯加幸福極光9日」119,900起、第2人減10,000元，還能前往珍娜溫泉泡湯。
易飛網
看準長假商機，易飛網帶民眾去享受異國浪漫聖誕風情，推出「銀色德捷叮叮噹10日」，將可暢遊古堡、享美食饗宴、逛聖誕市集，每人59,900元起，第二人折扣5,000元；另外還有土耳其11日行程包，旅客可到滑雪勝地布爾薩玩雪盆、博斯普魯斯海峽金角灣賞無敵美景、體驗「土耳其之夜」等，限定日期一口價49,900元；「進擊巨人環遊德瑞義8日」到各城市朝聖知名動畫取景的夢幻城堡及宏偉建築、全台唯一住宿皮拉特斯山1晚、享用價值170瑞郎的主廚推薦晚餐，每人69,900元起，第二人折扣10,000元。