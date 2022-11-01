許光漢「全裸洗澡」畫面曝　胯下滑出林柏宏：嗨老公

喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，劇情描述一段同志冥婚的故事，由兩大新生代戲劇男神許光漢、林柏宏，以及影視女神王淨領銜主演，28日最新預告片曝光，短短49秒的精采片段笑料百出，其中一幕許光漢在浴室內洗澡時，露出精壯結實的好身材，飾演「死掉的GAY」的林柏宏意外現身，一人一鬼擦出激情火花精彩可期，電影將在明（112）年2月10日正式上映。
由《當男人戀愛時》原班製作團隊操刀打造喜劇電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，超新穎的題材「同志冥婚」直接挑戰敏感議題，由許光漢飾演恐同男警吳明翰，意外撿到紅包後被迫迎娶林柏宏飾演的「死掉的GAY」，才能終止被從天降落的冰箱砸到、過馬路被小貨車撞飛、清槍卻子彈走火擊中大腿內側等衰事。新婚之夜兩人首次見面，居然是發生在浴室裡面，正當許光漢展現完美身材淋浴時，林柏宏突然間從「老公」胯下滑出，面帶燦笑的對許光漢甜喊：「嗨！老公」一幕，笑翻全場，劇組更在許光漢的下體打上QR Cord彩蛋，邀約觀眾們一起掃看看會出現什麼內容。
這一幕「驚喜現身」的電影片段，其實倆人在正式開拍前早已經排練多次，林柏宏透露：「導演希望在這場戲中建立毛毛神出鬼沒、頑皮想要嚇人的性格，所以在排練場我們嘗試過多種異於常人的出場方式，很考驗我的腰力和核心！」第一次拍喜劇的許光漢，則是對於逃跑時被門撞飛一幕印象深刻，還勸誡其他演員：「在拍攝前我沒有想過我需要全裸吊鋼絲，提醒大家下次和程偉豪導演合作前，劇本的每行敘述都要認真看！」