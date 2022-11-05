《魂斷威尼斯》紅遍全球！曾經的最美少年　卻陷抑鬱人生

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不過，雖然與親人緣分淡薄，導致他從小就在孤獨的環境成長，但老天爺卻賜給他一張精緻完美的臉蛋，顏值之高，比起女性有過之而無不及，在他於1971年演出義大利電影《魂斷威尼斯》（Death in Venice，改編自小說《威尼斯之死》）後，傾國傾城的美貌也讓他一舉成名，有了「全球第一美少年」的美譽。
《魂斷威尼斯》一片描述來自德國慕尼黑的作曲家，古斯塔夫·馮·奧森巴哈（Gustav von Aschenbach），因健康問題決定到威尼斯休養，流連於當地的景色人文與風光，更在酒店中遇見了由安德森飾演的波蘭美少年達齊奧（Tadzio），被達齊奧的美貌深深的吸引，即便後來瘟疫在當地爆發並蔓延，奧森巴哈因沉溺於達齊奧之美無法自拔，未能及時離開而魂斷異國，可謂達齊奧之美擁有「致命的吸引力」。
該片上映後，許多觀眾都開始探討奧森巴哈對達齊奧的戀慕之情，究竟是出於隱晦的同性之愛，抑或是跨越國籍、年齡、性別等世俗價值觀，單純精神上的意象化追求；因電影中2人很少有實際接觸，大部分都是觀眾透過導演的手法，從奧森巴哈的目光，了解後者對美少年這種柏拉圖式迷戀，以及達齊奧宛如希臘雕像的絕色之姿。
《魂斷威尼斯》讓安德森一夕成名，外界原以為他可藉此氣勢，從此星途長紅，但其實安德森本人並不喜歡當什麼第一美少年，也非常排斥大眾總把他與同性之愛聯想在一起，更不贊成戀童傾向；也有一部分原因是他拍攝《魂斷威尼斯》時還很年輕，就是個未成年人，不習慣受到太多矚目，所以讓他聲名大噪的《魂斷威尼斯》，後來反而較像是安德森想要擺脫的一段黑歷史，也曾因為作家格里爾（Germaine Greer）未經他同意，便擅自以他《魂斷威尼斯》的劇照做封面而大感憤怒。
比起演戲，安德森更渴望被外界注意的，是自己的音樂興趣和才華。《魂斷威尼斯》上映之後，安德森曾在日本短暫居住過一段時間，並錄製了幾片CD、幾首流行歌曲，還成為許多日本漫畫的原型，但「全球第一美少年」的頭銜依然如影隨形，也沖淡了外界對他音樂的關注。即使他後來又演了幾部電影，而且堅持不演出任何與同性之愛有關的角色，但大眾對他的刻板印象，似乎就是定格在《魂斷威尼斯》裡，那位讓人神魂顛倒的少年，瘋狂粉絲的騷擾更是讓他不堪其擾。
經過名利場的洗禮，疲倦的安德森嘗試回歸平靜生活，他定居在瑞典首都斯德哥爾摩，與身為詩人的伴侶羅曼（Susanna Roman）組織自己的家庭，卻又經歷兒子於9個月大時因嬰兒猝死症過世的打擊，從此陷入長期的抑鬱。所幸他們的女兒羅蘋（Robine，生於1984年）平安長大，育有1子1女，讓安德森也能嘗到含飴弄孫的天倫之樂。
從演出《魂斷威尼斯》至今，50餘年的歲月過去了，安德森早已容顏老去，臉上再也找尋不到第一美少年的痕跡，但他終於能隨心所欲，與家人一起過著低調的生活，偶爾參與一下音樂和戲劇演出，不用再背負美貌與名聲給他帶來的枷鎖，也算是收穫了簡單的幸福。
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