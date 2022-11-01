打造5GAIoT產業基地！遠傳電信進駐高雄港旅運中心
台灣港務公司在高雄亞洲新灣區19-20號碼頭興建高雄港旅運中心，為國內最大3D曲面金屬帷幕單一建築，並打造5GAIoT產業基地，受到電信業者青睞，遠傳電信率先簽約進駐，與港務公司共同攜手推展5GAIoT創新與發展。
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司為拓展高雄郵輪市場及優化旅運服務，乃在高雄亞洲新灣區19-20號碼頭，興建高雄港旅運中心，為國內最大3D曲面金屬帷幕單一建築，並以海浪流體意象設計，形塑高雄海洋國門意象，是唯一結合規劃國際郵輪旅運服務、辦公空間、親水休閒及海洋觀景戶外廣場等多功能複合場域。
王錦榮說，高雄港旅運中心位於亞灣新灣區，港務公司結合高雄市政府於亞洲新灣區劃設5GAIoT創新園區，以帶動南台灣產業5G數位轉型及培養相關人才政策，將高雄港旅運中心蛻變成為推動5GAIoT創新發展與實證之重要場域，並透過智慧化系統建置與應用，打造現代化智慧旅運大樓之5G示範國門，以提升旅客服務品質，且帶動周邊地方繁榮與發展。
王錦榮指出，高雄港旅運中心部分辦公室空間，將由台灣具指標性之優質電信資通品牌─遠傳電信公司簽約進駐，遠傳公司未來將規劃導入「敏捷辦公室」，提供數位科技轉型與「人」需求的工作空間，打造新型態的行動導向辦公場域，並發展智慧科技產業，與港務公司共同攜手推展5GAIoT創新與發展。