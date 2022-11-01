群創楊柱祥面對產業逆風反向思考　顯示技術優化、加值化

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針對近期面板產業遭遇逆風，楊柱祥表示台灣第一產業半導體、第二大是光電產業，目前產業扮演維持國內經濟的穩定角色，同時跟國際客戶做明年度深化的協定，以確保整個供應鏈在國際局勢緊張時不會斷鏈，並發揮台灣產業的優勢，讓國際品牌去耕耘產業布局。
楊柱祥也強調，目前俄烏戰爭、中國大陸動態清零、強勢美元、能源成本與極端氣候這些外在因素我們都無法控制，在無法控制、越亂的時候，我們的心要越穩定，台灣是寶島，我們應該反向思考可以做些什麼。
楊柱祥進一步說明，像是把面板顯示器應用到終端餐飲市場，我們可以透過場域，將運動賽事、家庭娛樂、品嘗美食的氛圍，再結合藝術與零售銷售，把顯示器面板升級與生活融合，等於台灣就是在創造一個新的生活型態，就會帶動消費與商機。
至於近來群創高層自主減薪與員工共體時艱，楊柱祥說自己年輕時從工程師做到現在總經理55歲，對公司很感恩，而他身為公司高層認為公司有不同世代的同仁，公司得確保員工的工作權，雖然外在環境面對很多挑戰，但公司會擔起責任，而高層減薪降低成本，一部分是自我提醒，一部分也是告訴同仁，主管是跟同仁在一起的，公司會穩定同仁的就業權，確保同仁的居家與生活無虞。