群創楊柱祥面對產業逆風反向思考　顯示技術優化、加值化

近來面板產業遭遇逆風，不過群創總經理楊柱祥今（1）日表示，有些外部因素是我們無法控制的，但這時候應該反向思考現在可以做什麼？他說，例如可以將面板顯示器應用到像是餐廳，可以透過場域，將運動賽事、家庭娛樂、品嘗美食的氛圍，再結合藝術與零售銷售，如此一來等於創造一個新的生活型態，就會帶動消費與商機。至於公司高層減薪共體時艱，楊柱祥也說，照顧員工是公司的責任，必須穩定同仁的就業權，確保同仁的居家與生活無虞。

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群創總經理楊柱祥今日參與群創智慧零售成果發表記者會後表示，以往群創提供面板給元太，現在群創跟元太購買電子紙，群創從零件供應商變成模組與系統整合商，再加上與夥伴把電子紙模組深化、優化、加值化，像是在餐廳可以跟MENU或促銷活動做結合，也可以應用在智慧零售、智慧娛樂、智慧醫療與智慧移動上，電子紙可以省電節能，減少人工成本更能增進互動。

針對近期面板產業遭遇逆風，楊柱祥表示台灣第一產業半導體、第二大是光電產業，目前產業扮演維持國內經濟的穩定角色，同時跟國際客戶做明年度深化的協定，以確保整個供應鏈在國際局勢緊張時不會斷鏈，並發揮台灣產業的優勢，讓國際品牌去耕耘產業布局。

楊柱祥也強調，目前俄烏戰爭、中國大陸動態清零、強勢美元、能源成本與極端氣候這些外在因素我們都無法控制，在無法控制、越亂的時候，我們的心要越穩定，台灣是寶島，我們應該反向思考可以做些什麼。

楊柱祥進一步說明，像是把面板顯示器應用到終端餐飲市場，我們可以透過場域，將運動賽事、家庭娛樂、品嘗美食的氛圍，再結合藝術與零售銷售，把顯示器面板升級與生活融合，等於台灣就是在創造一個新的生活型態，就會帶動消費與商機。