打造「城鄉共好」新新竹 周江杰唱《海闊天空》拚翻轉
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》最新一集，邀請新竹縣長候選人周江杰下廚煮客家湯粄條，主持人黃彩玲並與周江杰對談參選新竹縣長的心路歷程。為翻轉被國民黨停滯20年的新竹縣，周江杰還拿起吉他深情彈唱知名樂團Beyond的《海闊天空》，他說，這次參選就像香港反送中對抗強權，他希望自己能對抗新竹縣長年不變的政治文化，並承諾上任要設置「新竹科技博覽館」，善用新竹產業優勢，讓國際走進新竹。
回憶從事公共事務的初衷，周江杰說，當年看到北市建國南路的市立圖書館非常震驚，原來圖書館可以長這樣，也因為感受到城鄉差距之大，所以決定返鄉。周江杰過去曾在博幼基金會當老師，也在竹東開「沒生意」的書局，目的都是改善偏鄉教育環境，就讀碩士也研究在地農業、關注農民權益。周江杰說，這些經歷都是他了解家鄉的過程，因為「自己國家要自己救」、「你不處理也沒有人會來幫忙」。
周江杰說，2013年竹東一座水源保護區被不肖業者盜採砂石，挖了足球場大的洞，地方卻沒有任何一位政治人物站出來為鄉親的權益發聲，他當時勇敢肉身擋砂石車，並毅然決然參選新竹縣議員，「我當時連保證金都沒有，太太借我12萬」，熱愛騎腳踏車的他，車上插一支旗就出發，每天騎50公里，短短3個月「騎」蹟地當選了。
然而，周江杰只當了2年半議員就憤而請辭，因不滿原先提案通過、用來抑制炒房囤房的「提高非自住房屋稅」，竟在半年後遭國民黨團調降，只因為建商來遊說，「如果我沒辦法為民眾做事，我的政治職位可以不要」，周江杰說，這就是日本末代武士的「騎士精神」，有能力為社會進步奉獻，就絕對不能退卻妥協，「明知死路一條，還是要戴著鋼盔往前衝」。
身為「女兒控」的周江杰，為兼顧工作與家庭，偶爾應「女兒要求」安排課餘時間陪站路口、體驗民主，才小一的女兒也會「順便陳情」，盤點無聊的公園，成為周江杰拚選戰的甜蜜動力。