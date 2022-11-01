擘劃環境永續的藍圖！台灣科學節起跑、9天近千場活動

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教育部長潘文忠表示，科學對於提升國家整體的科學素養非常重要，是台灣落實「2050淨零轉型」目標及邁向永續發展的利器。推動「台灣科學節」是希望科學普及化，讓「學習科學」及「運用科學」成為日常生活的一部分。
潘文忠說，希望全年齡及各族群的民眾都能在台灣科學節期間，找到喜歡、新奇、有趣、多元的科普活動，讓學習科學變得輕鬆愉快，並關注永續相關議題，成為具永續意識的地球公民。
教育部表示，為期9天的「第三屆台灣科學節」，將舉辦包「論壇及研討會」10場次、「戲劇」20場次、「科學演示」158場次、「影展與展覽」226場次、「科學競賽」31場次、「工作坊」223場次、「科學市集」102場次，及其他活動150場次，共約930場次活動。
5所科學博物館配合年度主題「擘劃環境永續的藍圖」規劃各具特色的展演活動，包括國立海洋科技博物館推出「海洋永續廚房」，由食材的挑選進階帶入沿岸汙染及過度捕撈等生態問題；國立台灣科學教育館全新開幕的生物多樣性常設展「找家-回到人與萬物共存的希望星球」為核心，將全館打造成一條奇幻的登山路徑，建構自己對於家園永續藍圖的想像。
國立自然科學博物館則推出「科博永續綠足跡」，透過互動及動手做將永續議題轉化為小朋友能理解的生活日常；國立科學工藝博物館推出「前往環境永續的地圖」，讓民眾在體驗大型互動設施同時，了解淨零碳排的實際行動；國立海洋生物博物館的「沿河而上找母語」透過訪問部落耆老的漁獵知識融入海洋科普教材，讓大家認識原住民傳統漁獵智慧及語言。
教育部指出，除科學博物館推出活動，海洋委員會、經濟部能源局及國家海洋研究院等24個政府部門、4所公私立大專院校、22個民間單位及9個贊助企業及基金會，也共同在此期間推動科普教育並贊助相關活動，為全民預備豐盛的科普饗宴，將使今年的科學節活動內容更加豐富多元，精彩可期。
「第三屆台灣科學節」各項活動訊息可參閱官方網站，臉書粉絲專頁，及加入Line官方帳號。