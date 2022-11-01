《良辰吉時》遭文化部撤金鐘獎！許常德開砲了：標籤殺人
第57屆金鐘獎主題歌曲獎由《良辰吉時》的歌曲〈I Promise〉拿下，卻傳出「非為劇原創」，不符合報獎資格。文化部今（1）日也決議取消得獎資格，改由《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉獲獎，並向參賽單位及各界致歉。對此，原得獎者許常德也在臉書開砲「當官的不知道標籤會殺人嗎」？
許常德在臉書發文，表示此消息一出，他就接到許多電話，「大家應該先去請問黃熙導演，大家對於這個爭議和今天的新聞，給你們什麼感覺呢？會覺得是誰違規呢？會覺得這樣的審慎處置過程算有文化嗎」，他提到，現在從新聞上看到的文化部對媒體的發言，給他的感覺還是沒有人認真要搞清楚這件事，「這首歌從頭到尾就只要一個版本，沒有所謂的混音版，弄清楚內容與對外發言要不要審慎一點」？
許常德接著說，這個事情他只相信和感謝黃熙導演，「其他人的作為都讓人我覺得，原來有些人不想讓這件事平靜過去。沒有發言這些日子，總相信這個金鐘獎是認真做戲做節目的人的榮耀，不要忘了這個獎的費用來自納稅人的錢，能那麼收到關注是因為有很多精彩的作品，連事實都搞不清楚也不知道道歉如何呈現文化的人，不知道從第一天『違規就撤獎』這個標題，有很多人是以為作詞者和作曲者去報名，當有人這麼想，我們就會背負貪心的標籤，當官的不知道標籤會殺人嗎，還是這種事只能自己去澄清」？
最後，許常德更不客氣地直言，「沒有要這種道歉喔，就像當初也沒有期待這個獎喔，在頒獎典禮前這樣的爭議文化部和金鐘獎都不知道嗎？還是不當一回事呢」。（編輯：郭佩蓉）