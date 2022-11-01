蔣萬安拜票不讓救護車 吳思瑤：無知、無能、無情、無恥
國民黨台北市長候選人蔣萬安今（1）日赴基隆輔選，不過掃街過程中有救護車閃燈經過，蔣萬安與同黨基隆市長候選人謝國樑並未讓道，更繼續在狹小的街道上喊凍蒜，相關行為引發譁然。民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤下午痛斥，之前在市場遇到老婦人路倒、颱風天不勘災續跑選舉，現在又出包，一而再、再而三，從無知、無能到無情無義，甚至近乎無恥，如果1126台北市長選舉不幸由蔣萬安出線，那整個台北都要「無語問蒼天」了。
吳思瑤說，第1次叫「無知」，第2次是「無能」，第3次就是「無情」、「無義」、「無恥」了。她指出，蔣萬安之前在市場掃街遇到老婦路倒，蔣萬安先一愣、再繼續拜票，後來在幕僚提醒下才回神，而團隊竟還在現場自嗨吆喝「你們都上了蔣萬安的直播囉」，這樣無知也欠缺危機處理能力的蔣萬安，一時恍神不知所挫，鏡頭可是拍得清清楚楚。
吳思瑤接著說，第2次則是尼莎颱風釀災，內湖隧道崩塌，即使任近在咫尺，離災害事件現場車程10分鐘不到，蔣萬安第一時間依舊先去拜票跑攤拚選舉，硬是遲了陳時中3小時、被罵翻之後才去勘災。這一次，蔣萬安是有選擇的，只是他的「選擇」與「應變」背離人性與常理，完全無能也失格。
吳思瑤表示，萬萬沒想到2星期後，蔣萬安又出包了。蔣萬安今日與謝國樑合體拜票，後方有救護車急需讓道，蔣萬安團隊居然不顧人命，佔路搶道、喊完凍蒜再讓路，不是短短幾秒，是長達幾分鐘，選舉選到泯滅人性，鏡頭下無所遁形。
吳思瑤說，這是第3次，蔣萬安還要謅什麼理由？還有什麼說詞？還要耍「無辜」？一而再、再而三，從無知、無能到無情無義，甚至近乎無恥，再三驗證下，讓大家看見真實的蔣萬安，而讓人「無力」、「無奈」的是，這個「無料」之人要參選台北市長，如果不幸由蔣萬安出線，那整個台北都要「無語問蒼天」了。