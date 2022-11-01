群創攻智慧零售搶2022世足商機　運動餐廳變身數位畫廊

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SDIA會長吳志毅表示，聯盟協助發展符合零售商業場域需求之創新顯示科技解決方案，搭配商業模式，幫忙解決場域痛點，而群創光電布局場域經濟，推出工業時髦風（LOFT STYLISH）智慧餐飲零售顯示解決方案，融入高級餐飲裝潢特色，為場域導客旅程添加不一樣的優質體感氛圍。
目前有五家門店的連鎖美式輕食餐廳品牌Campus Café，以起家店南京店做為這次實驗場域，三角窗正是台灣首發的高通透調光藝術落地窗，擁有高通透、節能降耗、自然採光、無色偏、無尺寸限制等特性，搭配智慧感測器與物聯網應用，可配合白天或晚上，達到隔絕光線或需要採光的效果。
店內還有85吋公共顯示器，擁有高色飽、廣色域、長達10萬小時等特性，相較傳統電視畫質鮮豔亮麗，成為運動餐廳最佳首選。目前類似的應用在全家、日藥本舖、台北捷運等零售及交通場域陸續斬獲，預計今明年分別推出2000、3000尼特高亮度戶外強棒電視，防撞防塵防水設計，鎖定歐美與亞洲大型購物中心廣告看板市場。
另外店內還有餐飲首發的大尺寸彩色電子紙，可取代餐廳印刷海報，搭配美式木質框，與磚牆設計契合為一，成為Campus Café 餐點廣告看板，實現綠色永續綠色生態社區理念。
而一旁全球首發的懸浮觸控數位畫廊也很吸睛，利用特殊的抗眩光層搭配抗反射層，打造紙張般的低鏡面反射與高散射特性，有效降低環境光對作品產生的反射干擾，在明亮環境下仍可清晰呈現畫作的豐富色彩與細膩質感。此外，藉由結合懸浮觸控功能，手勢輕揮，可自由切換多幅藝術創作。此次邀請新銳藝術家羅得嘉（Billy Degas Lo），11/1至11/30獨家於Campus Café南京店以數位畫廊形式展出，一次飽覽24幅Billy最具個人特色的藝術創作。
從科技業斜槓餐飲的Campus Café董事長周鈺瑄表示，輕食簡約卻不簡單，秉持較高的營養理念和拍照顏值，讓品牌成為台北潮牌餐廳指標，如今迎接解封餐飲商機，搭上2022卡塔爾世足賽順風車推出活動，再結合群創的前瞻顯示器解決方案，預計該門店將成為松山區商辦輕食餐廳的亮點。
群創總經理楊柱祥指出，連鎖咖啡與輕食餐廳裝潢別緻，有些場域主認為顯示器與店裝或有違和，目前仍是處女地，值得開發。這次群創垂直整合，四個研發單位與系統廠共同研擬連鎖餐飲時髦工業風智慧顯示解決方案，讓Campus Café落地窗白天夜晚兩樣風貌，特別吸睛，預計將快速導入智慧餐飲連鎖，成為品牌體驗行銷新利器。
未來相關智慧顯示解決方案可導入其他門市，並透過年輕客群光顧宣傳，增加品牌偏好度。藉由產業結盟、共同攜手打造智慧零售顯示典範案例，呈現台灣智慧顯示應用的系統整合與技術能量，期望增加台灣顯示科技在智慧零售產業的國際能見度，拓展產業場域經濟出海口。