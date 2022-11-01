台股跌、房貸利率連升！10月六都移轉棟數創5年同期新低
根據六都地政局資料顯示，六都10月建物買賣移轉棟數為1.7萬棟，移轉棟數創下近5年以來的同期新低，且年減幅度達到28%，新北市交易移轉棟數甚至量縮跌破4000棟，創下6年同期新低，南台灣的台南與高雄市10月移轉棟數，也創下5年來同期新低紀錄，即便南部有重大建設與科技業投資利多題材，但房市已經反映利多，全台面對高漲的房價、投資退場與外在情勢的考驗下，房市已經較上半年明顯降溫。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市價量都出現居高思危的現象，去(2021)年10月疫情後買氣快速回籠，不過今年卻是利空一波接著一波，疫情、通膨導致美國暴力升息、台股大跌近六千點，房貸利率連三升等，打的房市暈頭轉向，一手預售揭露件數已經較去年旺季腰斬，現在二手也開始出現年增率明顯衰退的狀況，房市已經步入盤整階段。
根據地政局資料顯示，台北市10月建物買賣移轉棟數為1926棟，年減21%，五年同期新低，新北市3851棟，出現不景氣才跌破4000棟的移轉低量，新北市10月移轉創下6年同期新低，桃園市10月建物買賣移轉棟數3066棟，年減31%，且創下近4年同期新低。
台中市則因為北屯與烏日都有大量交屋撐住，10月移轉棟數4069棟，年小減7%，台南市10月建物買賣移轉棟數1621棟，年減21%，高雄市2563棟，月減37%，台南與高雄雙雙寫下5年同期新低紀錄。曾敬德表示，若以六都年減近3成推估，若到年底未見起色的話，全年移轉棟數跌破32萬棟機率非常高。