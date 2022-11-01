防疫雙險賠1441億！抓詐領 金管會成立防詐欺專案小組
根據金管會公布最新統計，今（2022）年截至10月31日止，防疫雙險包括防疫險及疫苗險理賠金額達1441.03億元，較10月24日1366.87億元，周增74.16億元。不過，近來傳出有人在網路上銷售確診新冠肺炎的快篩試劑，金管會今（1）日宣布，保險局已會同產險公會成立「防疫險防範詐欺專案小組」， 並由產險公會設立檢舉專線及電子信箱，遇有可疑個案，將協請檢調機關進行偵辦，最重可處5年以下有期徒刑及50萬元以下罰金。
根據金管會保險局統計，截至今年10月31日止，防疫險承保件數487.40萬元，保費收入45.36億元，理賠件數286.57萬件，理賠金額達1131.43億元，與10月24日相較，理賠件數周增13.41萬件，理賠金額周增59.56億元。
就疫苗險來看，截至今年10月31日止，疫苗險承保件數241.87萬元，保費收入10.16億元，理賠件數74.39萬件，理賠金額309.60億元，與10月24日相較，理賠件數周增3.63萬件，理賠金額周增14.6億元。
不過，產險公會反映有網路電商平台販售快篩陽性試劑，甚至有民眾跟他人要快篩陽性試劑，助長道德危險。保險局今日表示，由於快篩陽性確診如遭濫用，將引發道德危險，影響保險資源有效運用，為避免排擠保險業承保能量，保險局已會同產險公會成立防疫險防範詐欺專案小組， 並由產險公會設立受理檢舉專線及電子信箱，檢舉專線電話0800-221-783，電子信箱[email protected]，如遇有可疑個案，將協請檢調機關進行偵辦，以遏止快篩陽性證明造假問題。
金管會也強調，民眾持有造假之快篩陽性證明作為確診依據，並據以申請理賠，以及提供自己檢體供他人使用，均涉及刑法詐欺罪嫌，請民眾切勿以身試法。