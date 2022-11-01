瑪利亞「舊城心故事」快樂襪 今起嘖嘖募資平台開賣

瑪利亞基金會今日推出以「舊城心故事-Merry Young」為主題的快樂襪，有七款五彩繽紛圖案，全是瑪利亞心智障礙青年走讀台中舊城，以他們視角繪畫的舊城風貌，單純有趣很療癒。今天起在嘖嘖募資平台開賣耶誕節及年節禮盒，目標1萬盒，希望籌募500萬元做為實體店面營運資金。代言人葉樹姍率先認購300盒，籲請更多人「穿好襪、做好事」。

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瑪利亞基金會今天在中央書局舉行「舊城心故事- Merry Young」聖誕節禮盒預購開跑會，代言人葉樹姍親自出席大力推廣。瑪利亞基金會陳美鈴執行長表示，疫情衝擊，下半年募款短少近1000萬，聖誕節將至，希望透過快樂襪籌措訂單，拓展業務彌補缺口，希望有ESG採購需求的企業，踴躍訂購快樂襪。

▲瑪利亞「舊城心故事」快樂襪 ，邀請前台中市文化局長葉樹姍代言，今起在嘖嘖募資平台開賣。（圖／記者金武鳳攝，2022.11.1)

陳美鈴強調，快樂襪盈餘100%回饋弱勢服務，已讓瑪利亞青年從受助者變成能做公益的助人者。因為，去年他們靠自己畫作所織成襪子，以群眾集資方式籌款，在台中舊城蓋起了一間快樂襪子店，預計在今年聖誕節正式營業，這家店的存在，能幫助更多心智障礙青年，在一個被理解的環境中，學習一技之長。自立更生。

代言人葉樹姍分享與瑪利亞青年相約舊城走讀的趣事。葉樹姍說，半年來，她和6名瑪利亞青年足跡遍及台中火車站、宮眼科、東協廣場及中央書局等等，透過他們單純有趣的藝術視角，創作出一幅幅繽紛畫作，現在已織成「舊城心故事」七款快樂襪。她說，穿上快樂襪，讓人忍不住就快樂起來了，很療癒。葉樹姍以國際崇她台北三社會名義，現場認購300盒聖誕節禮盒。她說，瑪利亞快樂襪會是贈送朋友最好的聖誕禮物！

瑪利亞公關陳麗娟表示，快樂襪去年僅有4款，今年增加「舊城心故事」主題的7款，明年預計要達到40餘款。原本有四人創作，今年繪畫班10幾人加入，其中還有急重症孩子，透過他們的藝術視角，比如冰淇淋畫到屋頂上，台中火車站紅磚變綠瓦等，有趣又療癒。瑪利亞希望透過快樂襪讓孩子想法被看到，進而接納心智障礙者。

臺中市勞工局主秘賴緣如指出，瑪利亞基金會長年深耕身心障礙者服務，使身心障礙者能在充足支持下，擁有自立生活，難能可貴。未來快樂襪門市，將聘用身心障礙員工以獲得穩定工作及收入，協助他們邁向自立生活，希望企業朝向ESG永續發展時，也能支持瑪利亞快樂襪。