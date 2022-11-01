雙11文旅優惠開搶！捷絲旅805元住落地窗房 承億5晚免萬
國門開放後，不論是海外、國內旅遊逐漸復甦，晶華集團旗下晶華集團旗下捷絲旅三重館，推出雙11特別優惠，今日起至11/11日止，每天早上11點11分至下午1點11分準時開搶，家庭客房平均最低每人805元起、行政客房平均每人1,511元起、豪華客房雙人同行每人只要1,111元起，加贈自助式元氣早餐，最低免千元入住落地窗客房，俯瞰美麗新北市夜景。承億文旅主打「承億文旅五館環島住宿券」，5張標準雙人房住宿券價格不到萬元(9,898元)，全台旗下5館皆可入住，剛好可以安排成一趟完美的環島之旅。
捷絲旅台北三重館飯店的設計規畫充滿紐約工業風，館內客房皆為獨立空調、客房隔間牆密實並擁有大片對外落地窗，浴室則採用乾濕分離設計，格局舒適乾淨。本次雙11單館限定優惠內容為，家庭客房4人入住3,220元、雙人房2,222元、雙人行政客房3,022元入住，並且依人數供應「Just Café 捷食藝」自助早餐。
位於飯店一樓的「Just Café 捷食藝」，每日都有1至2道來自台灣各地的特色美食，包括新鮮當令的沙拉吧、台式古早味料理以及眾多融匯中西的新創菜色，主廚團隊期望旅客在擁有舒適的住宿環境之餘，也有豐富的味蕾享受。
承億集團參加ITF台北國際旅展，主打「承億文旅五館環島住宿券」商品，包含承億文旅環島票券共5張標準雙人房住宿券，價格萬元有找只要9,898元，即可任選承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等5館入住；若再加上獲得最美飯店與最美房間雙冠榮譽的潭日月一館，僅需花費12,898元，就可享受原價42,100元的住宿體驗。此外，也有雙人房聯合住宿券$1,899元起、四人房聯合住宿券$2,888元起等單張優惠方案，旅展特惠預計從11月4日至11月13日止。