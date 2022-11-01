提升資安防護！中鋼與法務部調查局簽署合作備忘錄

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼公司成立至今持續精進業務資訊化能力，近期亦致力推動高值化精緻鋼廠與發展綠能產業，例如2號高爐已成為國內首座智慧高爐，除為提升爐況穩定性及製程效率所建置之27項智能模組外，各項操作及維護作業，甚至走在業界前端的高規格電磁鋼片等精緻鋼品研發及生產技術，均需要專利及營業秘密的智財保護。
翁朝棟說，中鋼公司與法務部調查局簽署資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄，未來在資通安全聯防、營業秘密保護與防範企業貪瀆，以及人員招募等方面攜手合作，將中鋼公司的資安防護及營業秘密保護，提升至國家安全等級，以穩固永續經營競爭力。
法務部調查局局長王俊力指出，資通安全及營業秘密保護是政府當前重要的施政目標，調查局近年來偵辦境外電腦犯罪及網路駭侵案件中發現，駭客攻擊目標有鎖定國家關鍵基礎設施之趨勢，駭侵事件有賴相關單位及時通報與提供完整資料，以透過國際合作調查追緝。
王俊力說，調查局與中鋼公司此次簽署合作備忘錄，是建構我國資安聯防生態系、營業秘密保護的情資分享機制，除提升私部門防護能力，更落實總統蔡英文於「國家資通安全戰略報告」所提之「資安即國安」之政策目標。
翁朝棟強調，中鋼公司為厚植下一個50年永續競爭力，除已積極強化資安防護外，目前亦加速推動智能創新及數位轉型工作，以及強化智慧財產權的管理，不僅自前(109)年起導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)及訂定智慧財產管理手冊，去(110)年也通過TIPS驗證審查。
另為徹底落實營業秘密保護，今(111)年更已完成營業秘密管理資訊系統建置，啟動營業秘密盤點及落實同仁培訓宣導，期待未來在法務部調查局的專業協助下，為國家產業的重要營業秘密，共同築起堅不可摧的守護城牆。