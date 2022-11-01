武陵農場櫻花季訂房秒殺！露營區12/1開搶　想撿漏靠這招

▲武陵農場櫻花季相當有名，每逢櫻花盛開的２月就有大票民眾想湧入園區一覽「櫻」姿。（圖／翻攝自武陵農場FB）
▲武陵農場櫻花季相當有名，每逢櫻花盛開的２月就有大票民眾想湧入園區一覽「櫻」姿。（圖／翻攝自武陵農場FB）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-01 17:39:01

每逢櫻花季前都是戰場！台灣最有名櫻花勝地武陵農場因應明年2月賞櫻旺季，今（1）上午同步開放電話、網路兩管道供民眾訂房，竟1分鐘內就全部秒殺，打破去年5分鐘紀錄，讓眾人直喊傻眼！《NOWnews今日新聞》實際去電武陵農場，一連打了三個訂房分機都滿線中，可見其影響力驚人。至於近來接連遭逢颱風、連日豪雨，櫻花開放會不會受影響？業者表示：「花是一定會開的。」請民眾可以放心。

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武陵農場位於台中市和平區，每逢2月櫻花季就吸引大批國內外旅客爭相朝聖，最著名「櫻花雨」更是民眾最期待的美景之一。沒想到，武陵農場今天上午開放訂房1分鐘內竟就全部售罄，比去年還激烈的情況讓民眾大喊根本訂不到！

對此記者實際去電詢問業者，一連打了三個訂房分機都忙線中，不過據官網表示，如欲訂房的民眾可以持續關注網站上線上訂房名額是否有釋出，如果有房客放棄名額候補民眾還是有機會訂到，12/1早上8點則是開放露營區訂房，想搶的民眾手腳要快。

不過近日頻頻遭逢颱風、東北季風雨彈狂炸，連日豪雨會不會影響櫻花盛開情況？業者表示，因為櫻花現在還沒開，也很難掌握到明年2月的狀況，「不過，花是一定會開的。」至於是否會因雨量太多而「無法盛開」，這點目前無法保證。民眾可上武陵農場官方臉書追蹤最新花況資訊，農場方也會持續追蹤，維護園內風景品質。

不過沒搶到住宿的旅客不要氣餒！旅遊電商平台Klook貼心替大家準備了一日遊行程推薦，讓你沒負擔的也可以看好看滿滿山滿谷櫻花。今年初交通部觀光局就配合多家客運公司推出「賞櫻專車」載民眾輕鬆上山看櫻花，Klook平台今年初也獨家攜手國光客運推出賞櫻專車，從台北出發單人每人最低520元（含入園賞櫻套票），業者透露明年（2023年）也將會延續，敬請民眾多多期待。

不只賞櫻專車，Klook去年更獨家與日本橫濱百年老店「崎陽軒」合作，推出限量賞櫻日式冷便當，在櫻花紛飛的樹下吃著便當，還以為一秒到日本了呢！今年初早鳥特價199元（原價250元），限定給從台北車站出發的旅客，明年不知道是否會有一樣的驚喜呢？Klook平台業者目前保持神祕不願多透露，實際是甚麼驚喜還請民眾持續關注。

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