武陵農場櫻花季訂房秒殺！露營區12/1開搶　想撿漏靠這招

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對此記者實際去電詢問業者，一連打了三個訂房分機都忙線中，不過據官網表示，如欲訂房的民眾可以持續關注網站上線上訂房名額是否有釋出，如果有房客放棄名額候補民眾還是有機會訂到，12/1早上8點則是開放露營區訂房，想搶的民眾手腳要快。
不過近日頻頻遭逢颱風、東北季風雨彈狂炸，連日豪雨會不會影響櫻花盛開情況？業者表示，因為櫻花現在還沒開，也很難掌握到明年2月的狀況，「不過，花是一定會開的。」至於是否會因雨量太多而「無法盛開」，這點目前無法保證。民眾可上武陵農場官方臉書追蹤最新花況資訊，農場方也會持續追蹤，維護園內風景品質。
不過沒搶到住宿的旅客不要氣餒！旅遊電商平台Klook貼心替大家準備了一日遊行程推薦，讓你沒負擔的也可以看好看滿滿山滿谷櫻花。今年初交通部觀光局就配合多家客運公司推出「賞櫻專車」載民眾輕鬆上山看櫻花，Klook平台今年初也獨家攜手國光客運推出賞櫻專車，從台北出發單人每人最低520元（含入園賞櫻套票），業者透露明年（2023年）也將會延續，敬請民眾多多期待。
不只賞櫻專車，Klook去年更獨家與日本橫濱百年老店「崎陽軒」合作，推出限量賞櫻日式冷便當，在櫻花紛飛的樹下吃著便當，還以為一秒到日本了呢！今年初早鳥特價199元（原價250元），限定給從台北車站出發的旅客，明年不知道是否會有一樣的驚喜呢？Klook平台業者目前保持神祕不願多透露，實際是甚麼驚喜還請民眾持續關注。