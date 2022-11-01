丁噹與「小15歲鮮肉」進度曝光！他給撩男建議：要裝笨
《搭錯車》睽違3年再度重返台北演出，倒數3天開演，今（1）日丁噹、王柏森、陳乃榮、羅美玲、張詩盈、江翊睿等演員進行彩排，新成員蔡昌憲正密集地瘋狂排練中，有了「億萬吉祥物」加入也為音樂劇注入不同的花火。而為了驗收蔡昌憲在劇中一幕公主抱丁噹，蔡昌憲現場抱著丁噹滿場跑，他表示因為平常都有在抱小孩，抱丁噹輕而易舉，證明自己體力沒問題。
丁噹被問到先前公布有曖昧的小鮮肉後，與對方的發展，她笑說：「OK呀！現在會發訊息問候。」王柏森在一旁笑說，丁噹太害羞了，應該要火熱一點才對，至於身為已婚人士的蔡昌憲有沒有給丁噹什麼建議，他表示：「談戀愛我沒那麼懂，生小孩我還OK，我覺噹姐很熱情呀。」陳乃榮笑說：「她需要可以照顧她的男生，丁噹在事業上是成熟的，又很善良很會關心人，會關心到你會想說『不要再念了』。」王柏森給出簡單扼要的建議：「我建議她要裝笨，笨才能給對方機會。」
《搭錯車》已經歷29場演出，首次加入演出的蔡昌憲，為了剛上劇組進度，全心投入演出，甚至和老婆告假，提前一週入住飯店專心準備，老婆也給予全力支持，蔡昌憲表示自己進度還在趕路中，開玩笑對其他演員說：「因我不敢說我超前進度，你們說說看。」王柏森馬上給予他肯定，「老人家說句公道話，他在家裡有備而來，他來練不帶劇本，因都在他腦子裡。」