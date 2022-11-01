吳慷仁硬上《她》：演起來超變態 許瑋甯發毛「不舒服」
Netflix懸疑劇《她和她的她》衝上台灣排行榜第一名，劇中許瑋甯慘遭吳慷仁施暴、侵犯，讓觀眾恨得牙癢癢，吳慷仁透露與導演卓立討論詮釋角色的過程：「我一開始沒有讓Danny（角色名）有那麼多笑容，卓立導演建議我偶爾來點笑容也不錯，偶爾叫晨曦時伴隨著笑容，當導演提出這個要求我就想說，這樣演起來真的超變態的。」
卓立導演也分享吳慷仁本次演出，讓她在剪接室邊剪邊罵：「他現在就是各式各樣邊緣怪異角色的專業戶，Danny這個角色很不討喜，我到剪接室都還邊剪邊罵，但多虧台灣有這麼一個願意多方嘗試、長相帥氣又很有實力的男演員，他是很有主見、很有想法的人，瑋甯和靜雯雖然在戲裡和他針鋒相對，但在現場對戲，兩位女演員對慷仁都很放心。」
女主角許瑋甯透露，吳慷仁扯皮帶「霸王硬上弓」的戲碼比較早拍，兩人花了很多時間設計角度跟動作，因為吳慷仁很專業，許瑋甯在演出過程中並沒有受傷，只是那場戲拍完留下陰影，「後面看到他真的會怕，他都先露出詭異的微笑，我先被他的眼神嚇到，他一靠近我，我就覺得『你要幹嘛』？」被吳慷仁用手輕佻滑背，許瑋甯更是直喊：「很不舒服。」
吳慷仁一開始演出意願不高，問監製葉如芬：「妳為什麼要叫我演這種？」但是葉如芬堅持：「只有你可以讓許瑋甯和賈靜雯安心。」以此說服吳慷仁點頭，不過卓立爆料「Danny」壞到吳慷仁也受不了，常常在片場碎念：「一定要這麼壞嗎？」
吳慷仁也分析角色的背景，他說：「Danny是一個很沒有安全感的人，當你跟他聊到某種觀點，他會跟你爭論、爭執，原因其實是他小時候受過的傷，希望得到母親的認同，導致他不斷地放大自己，他必須用征服、肉體上的侵略，來成就他自己的存在。」