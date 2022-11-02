台北國際旅展後日登場！1200攤疫後最大　展場亮點一次看

▲ITF台北國際旅展集結上百餘家旅遊業者、飯店餐廳、航空公司、樂園等熱情參展，將於11月4至7日在南港展覽館一館盛大登場。（圖／台灣觀光協會提供）
▲ITF台北國際旅展集結上百餘家旅遊業者、飯店餐廳、航空公司、樂園等熱情參展，將於11月4至7日在南港展覽館一館盛大登場。（圖／台灣觀光協會提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-02 10:18:46

疫情解封不只民眾按耐不住想出國的心，旅遊業者也等很久了！今年ITF國際旅展即將在11/4於台北南港展覽館登場，今年號稱疫情後最盛大、最豐富的旅展，不僅有上百餘家旅行社、觀光局、航空公司、飯店、樂園等加入擺攤共襄盛舉，現場還有多家銀行刷卡滿額禮，多項好禮等你帶回家；另外現在入場早鳥票進入第二階段，到即日起到11/3門票180元（若現場購買200元），官方也貼心祭出醫護警消、旅遊同業業者免費入場。以下《NOWnews今日新聞》整理出懶人包，讓你一篇看懂所有資訊，當天只需帶好現金、衝一波享受疫後新旅遊！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣觀光協會表示，今年國際旅展堪稱是本年度最盛大，展出單位包括日本、韓國、泰國、馬來西亞等71個國家與城市，以及全台最大40餘家旅行業者、超過130間飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1,200個攤位參展，許多單位如美國德州休士頓、星宇航空、KKday等更是首次參展。在展前記者會上，觀光協會會長葉菊蘭攜手交通部觀光局副局長林信任為巨大護照蓋上出入境戳印章，代表著疫情後的環遊世界正式啟動，也誠邀各位喜愛旅遊的民眾來旅展挖寶、買好康。

▲觀光協會會長葉菊蘭攜手交通部觀光局長林信任為巨大護照蓋上出入境戳印章，代表著疫情後的環遊世界正式啟動，也誠邀各位喜愛旅遊的民眾來旅展挖寶、買好康。（圖／台灣觀光協會提供）
▲觀光協會會長葉菊蘭攜手交通部觀光局長林信任為巨大護照蓋上出入境戳印章，代表著疫情後的環遊世界正式啟動，也誠邀各位喜愛旅遊的民眾來旅展挖寶、買好康。（圖／台灣觀光協會提供）
副局長林信任表示，ITF今年剛好是第30屆，也是10/13國境重啟後第一個盛大的國際旅展。正因如此，觀光局承諾不只把我國民眾平安送出國旅遊，也致力於推廣國內旅遊，推出新常態旅遊三支箭，帶來新服務、新產品、新戰略，讓國際能更了解台灣。

今年展覽最大亮點無非是各家航空公司與旅行社為搶攻疫後商機，爭相推出挑戰市場最低價，共有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。包含日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起；其中星宇航空首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。

隨著聖誕跨年長假將至，各大旅行社也在ITF齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程16,900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6,000；東南旅遊日本指定行程第二人省4,000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。

▲日本觀光振興協會以錄影方式，期待台灣朋友們於展期間到日本攤位逛逛。（圖／台灣觀光協會提供）
▲日本觀光振興協會以錄影方式，期待台灣朋友們於展期間到日本攤位逛逛。（圖／台灣觀光協會提供）
▲韓國觀光公社以錄影的方式，歡迎台灣朋友們到韓國玩。（圖／台灣觀光協會提供）
▲韓國觀光公社以錄影的方式，歡迎台灣朋友們到韓國玩。（圖／台灣觀光協會提供）
▲KKday這回第一次參展，看準過年、寒假商機在旅展中推出多款深度體驗買一送一，包含國人最愛的日本、韓國、泰國、新加坡體驗行程與票券買一送一優惠。（圖／KKday提供）
▲KKday這回第一次參展，看準過年、寒假商機在旅展中推出多款深度體驗買一送一，包含國人最愛的日本、韓國、泰國、新加坡體驗行程與票券買一送一優惠。（圖／KKday提供）
▲雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起。（圖／雄獅旅遊提供）
看完以上展覽亮點，以下是交通及售票資訊懶人包，趕緊收藏起來為你指路不怕迷路！

⭐觀展日期、時間
11/4：中午12點-下午6點
11/5~11/7：上午10點-下午6點

⭐地點：台北南港展覽館一館1樓（台北市南港區經貿二路1號）

⭐交通：板南線、文湖線南港展覽館站下車

⭐售票資訊：

Ibon售票系統

全家FamiPort

萊爾富Life-ET

OK超商OK．Go

Udn售票網

Klook

KKday

現場販售（全票200元、優待票150、愛心票100元）

現場販售時間：11/4上午11點~下午5點；11/5 ~11/7上午9點~下午5點

醫護警消憑工作識別證、相關工作證明及有照證件（需同時出示）可免費入場

旅遊同業參訪日：11/4上午10點~下午18點

同業驗證業別（須帶工作證證明，也可憑導遊領隊證及身分證件入場）：

‧縣市政府觀光部門 

‧觀光社團 

‧航空業及交通機構 

‧旅行業 

‧旅館民宿業 

‧文化休閒及遊樂區 

‧國際會議與展覽服務 

‧台灣觀光協會捐贈單位

‧2022台北國際旅展參展單位

跨年去歐洲比日韓更夯？旅展長線行程熱賣　巴黎8天免6萬

星宇首登台北國際旅展！A350-900頭等艙搶先曝光

台北國際旅展30週年！解封後首發實體展看旺復甦市場

ITF台北國際旅展倒數！3大電商狂殺優惠：1折券全場瘋搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀