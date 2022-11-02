台北國際旅展後日登場！1200攤疫後最大　展場亮點一次看

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副局長林信任表示，ITF今年剛好是第30屆，也是10/13國境重啟後第一個盛大的國際旅展。正因如此，觀光局承諾不只把我國民眾平安送出國旅遊，也致力於推廣國內旅遊，推出新常態旅遊三支箭，帶來新服務、新產品、新戰略，讓國際能更了解台灣。
今年展覽最大亮點無非是各家航空公司與旅行社為搶攻疫後商機，爭相推出挑戰市場最低價，共有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。包含日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起；其中星宇航空首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350-900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗，此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。
隨著聖誕跨年長假將至，各大旅行社也在ITF齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程16,900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6,000；東南旅遊日本指定行程第二人省4,000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。
看完以上展覽亮點，以下是交通及售票資訊懶人包，趕緊收藏起來為你指路不怕迷路！
⭐觀展日期、時間
11/4：中午12點-下午6點
11/5~11/7：上午10點-下午6點
⭐地點：台北南港展覽館一館1樓（台北市南港區經貿二路1號）
⭐交通：板南線、文湖線南港展覽館站下車
⭐售票資訊：
Ibon售票系統
全家FamiPort
萊爾富Life-ET
OK超商OK．Go
Udn售票網
Klook
KKday
現場販售（全票200元、優待票150、愛心票100元）
現場販售時間：11/4上午11點~下午5點；11/5 ~11/7上午9點~下午5點
醫護警消憑工作識別證、相關工作證明及有照證件（需同時出示）可免費入場
旅遊同業參訪日：11/4上午10點~下午18點
同業驗證業別（須帶工作證證明，也可憑導遊領隊證及身分證件入場）：
‧縣市政府觀光部門
‧觀光社團
‧航空業及交通機構
‧旅行業
‧旅館民宿業
‧文化休閒及遊樂區
‧國際會議與展覽服務
‧台灣觀光協會捐贈單位
‧2022台北國際旅展參展單位