《愛情需要編劇》登泰國票房冠軍　五段愛情故事狂撒糖

勇奪泰國新片票房冠軍的最浪漫電影《愛情需要編劇》，即將在11月18日於全台甜蜜獻映。本片由曾打造泰國亮眼票房的《騎機男孩》才華導演普吉艾魯奇執導，巧妙將令人小鹿亂撞的五段不同時空背景灑糖愛情，集結多位當紅青春演員，笑中帶淚、溫暖人心地呈獻給所有觀眾，也在泰國締造當月上映本土電影的最高票房佳績。導演表示人們受到疫情許多影響，需要一部開心的電影，所以打造出本片；更將疫情所會面對的情況，加入片中幾段故事當中，將讓觀眾看得感同身受。此外，劇組並找來曾以洗腦把妹神曲〈I Just Wanna Pen Fan You Dai Bor〉在YouTube創下1.4億觀看數的實力派唱將辛托努姆喬克，為本片獻唱青春浪漫主題曲〈Jai Fu〉，增添可愛歡樂氣氛。
此外，劇組也特地邀請曾以洗腦把妹神曲〈I Just Wanna Pen Fan You Dai Bor〉在YouTube創下1.4億觀看數，風靡泰國的實力派唱將辛托努姆喬克，為本片獻唱青春浪漫主題曲〈Jai Fu〉。歡樂的MV還加入五段主角們的故事及服裝，跟著一起開心跳起來，為電影增添可愛歡樂氣氛。令人期待的5組CP、5段不同口味愛情故事，本片將以感同身受的劇情拉近觀眾的心，讓每個細胞都非常幸福開心。