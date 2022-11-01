《愛情需要編劇》登泰國票房冠軍　五段愛情故事狂撒糖

▲《愛情需要編劇》即將在台上映。（圖／采昌國際）
▲《愛情需要編劇》即將在台上映。（圖／采昌國際）

記者賴正琳／綜合報導

2022-11-01 18:10:45

勇奪泰國新片票房冠軍的最浪漫電影《愛情需要編劇》，即將在11月18日於全台甜蜜獻映。本片由曾打造泰國亮眼票房的《騎機男孩》才華導演普吉艾魯奇執導，巧妙將令人小鹿亂撞的五段不同時空背景灑糖愛情，集結多位當紅青春演員，笑中帶淚、溫暖人心地呈獻給所有觀眾，也在泰國締造當月上映本土電影的最高票房佳績。導演表示人們受到疫情許多影響，需要一部開心的電影，所以打造出本片；更將疫情所會面對的情況，加入片中幾段故事當中，將讓觀眾看得感同身受。此外，劇組並找來曾以洗腦把妹神曲〈I Just Wanna Pen Fan You Dai Bor〉在YouTube創下1.4億觀看數的實力派唱將辛托努姆喬克，為本片獻唱青春浪漫主題曲〈Jai Fu〉，增添可愛歡樂氣氛。

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《愛情需要編劇》導演普吉艾魯奇，這回身兼編劇，網羅10位泰國知名青春偶像，共演含糖量超標卻風格迥異的5段CP情侶組合，包括曾演出《音為愛》、《海苔億萬富翁》而在台灣享有知名度的「Peach」帕查拉奇拉錫瓦特，搭配《轉學來的女生2》的「Minnie」潘荻拉皮皮緹亞功，化身「陪病二人組」串起全片劇情發展。《交友網戰》男主角「Nat」納特奇查理，與《賣萌這件小事》的「Earth」艾絲特蘇普莉拉，則呈現愛情是否能打破疫情期間的居家隔離，讓遠距離不再成為問題。此外，身為星二代的「Tigger」阿奇拉潘波姆，與「Pure」飄瓦琳可西里薇拉濃，則演繹滋事男與資優女兩位天差地北形象的遠距情愫。曾演出《我的甜心正太》，《特長生》等BL作品的「Chimon」瓦奇拉維讓維瓦，則搭擋《這一次不再錯過你》女主角「Pahnoom」達莉莎坎波伊，共演讓人充滿驚喜的「因恨生愛」奇幻篇章。至於同樣演出過《特長生》的「Lee」塔納羅坤宋巴，將為了博得中泰混血女星「Fon」苼楠塔茬塔納潘披散的芳心，從超商店員誓言要苦讀成為牙醫。青春歡樂的優秀演出陣容，也讓本片被網友列為修習戀愛學分的必看片單。

演普吉艾魯奇表示，製作《愛情需要編劇》的主要挑戰，首先就是想到「可愛」這個詞：「團隊盡一切可能在片中放入可愛、幸福的感覺。因為過去兩、三年中，我們都經歷了一段糟糕（疫情）的時光，當每個人都必須待在家裡的時候，我們希望嘗試製作一部柔軟、可愛又有趣的電影。我們的挑戰，是盡一切可能讓觀眾感受到快樂，讓世界還是可以像「Happy Ending」一樣美好，快樂地繼續生活。」有感於此，他也特別將疫情所會面對的情況，加入到片中幾段故事當中，將讓觀眾看得感同身受。

此外，劇組也特地邀請曾以洗腦把妹神曲〈I Just Wanna Pen Fan You Dai Bor〉在YouTube創下1.4億觀看數，風靡泰國的實力派唱將辛托努姆喬克，為本片獻唱青春浪漫主題曲〈Jai Fu〉。歡樂的MV還加入五段主角們的故事及服裝，跟著一起開心跳起來，為電影增添可愛歡樂氣氛。令人期待的5組CP、5段不同口味愛情故事，本片將以感同身受的劇情拉近觀眾的心，讓每個細胞都非常幸福開心。


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