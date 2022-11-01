中友百貨彰化店今辦招商說明會 逾500家廠商熱情參與

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為前進彰化，中友百貨特別委託「台灣趨勢研究」專業團隊，針對彰化地區消費行為進行研究調查，回收6,733份的有效問券中，高達97.6%的受訪者表示，期待中友彰化店開幕並有意願入店消費，這帶給中友百貨更大信心。劉嘉誠當場宣告，中友百貨彰化店有實力帶給彰化市民全新的購物體驗。
中友百貨彰化店占地2,150坪，地下2層、地上14層，總營業面積含停車場有30,000坪，是彰化最大商業基地空間。規劃機車停車位1500席、汽車停車位1000席，擁有獨立出入口，導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性。
今天在招商會上說明，百貨賣場將以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募230~250家專櫃，並引進大型影城，為彰化地區最大並有唯一巨幕廳；設有挑高多功能展演廳，未來將舉辦各類熱門話題展演活動，讓當地消費者體驗美好購物樂趣。
中友百貨彰化店緊鄰成功公園，未來將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等成為市民休閒廣場；值得一提的是，彰化店將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規劃VIP Room、現場演奏…，滿足消費者享用美食、休憩等需求，還可以眺望彰化景觀。
中友百貨表示，在彰化地區消費行為研究調查中顯示，未來最有意願消費的品項是餐飲、國際精品/名品、化妝保養品、服飾配件、電影院等；其中有13%受訪者在百貨公司年消費達10萬元以上，再細分下來，每個月10萬以上休閒娛樂購物預算族群中，有20.9%的消費者在百貨公司年消費額高達到50萬元，在在顯示彰化地區雄厚消費潛力，相信中友百貨彰化店未來精彩可期。