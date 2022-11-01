中友百貨彰化店今辦招商說明會 逾500家廠商熱情參與

中友百貨彰化店 BOT 案，今年 4 月與彰化縣政府簽約，預計 2025 年開幕營業。今日在台中市中友百貨舉辦首場大型招商說明會，針對未來賣場規劃做說明，參與專櫃品牌超過500家，不少廠商對搶進彰化百貨市場有高度意願。中友百貨總經理劉嘉誠表示，中友百貨彰化店有實力帶給彰化市民全新的購物體驗。

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中友百貨總經理劉嘉誠今日率領各部門主管，與500多家廠商面對面說明彰化店規劃與經營方向，包括雅詩蘭黛、蘭蔻、漢來美食及動力主義等品牌熱情參與。劉嘉誠表示， 30 年來，中友集團秉持『快適生活的提案者』經營理念，孜孜不倦、戮力經營，已獲得中部地區顧客肯定，並創造多項殊榮。

為前進彰化，中友百貨特別委託「台灣趨勢研究」專業團隊，針對彰化地區消費行為進行研究調查，回收 6,733 份的有效問券中，高達 97.6% 的受訪者表示，期待中友彰化店開幕並有意願入店消費，這帶給中友百貨更大信心。劉嘉誠當場宣告，中友百貨彰化店有實力帶給彰化市民全新的購物體驗。

▲中友百貨總經理劉嘉誠（左三） 率各部主管在招商會上展現堅強陣容與實力。（圖／中友百貨提供）

中友百貨彰化店占地 2,150 坪，地下 2 層、地上 14 層，總營業面積含停車場有 30,000 坪，是彰化最大商業基地空間。規劃機車停車位 1500 席、汽車停車位 1000 席，擁有獨立出入口，導入智慧停車系統，每層停車場皆能直通百貨賣場、影城，兼顧安全與便利性。

今天在招商會上說明，百貨賣場將以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募 230~250 家專櫃，並引進大型影城，為彰化地區最大並有唯一巨幕廳；設有挑高多功能展演廳，未來將舉辦各類熱門話題展演活動，讓當地消費者體驗美好購物樂趣。

中友百貨彰化店緊鄰成功公園，未來將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等成為市民休閒廣場；值得一提的是，彰化店將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規劃 VIP Room 、現場演奏…，滿足消費者享用美食、休憩等需求，還可以眺望彰化景觀。