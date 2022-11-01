世界先進前3季EPS 7.8元 看晶片禁令有新成長機會
受到客戶庫存調整與產能利用率滑落等影響，世界先進第3季稅後盈餘達38.23億元，季減21.76%、年增16.26%，每股稅後盈餘2.33元，創同期歷史新高，累計前3季每股稅後盈餘為7.81元。展望未來，世界先進表示，客戶庫存調整會持續進行，預計第4季及明年第1季可能是底部。至於美國晶片禁令，對公司而言反而是看到新的成長機會。
世界先進第3季合併營收133.27億元，季減12.89%、年增12.21%，創同期新高。營業利益44.45億元，季減達24.8%、年增9.38%。單季毛利率45%、營業利益率33.35%。至於稅後盈餘38.23億元，季減21.76%、年增16.26%，每股稅後盈餘2.33元，創同期新高。累計前3季稅後淨利新台幣128.01億元，超越去年全年的118.2億元水準，每股純益7.81元。
展望第4季，持續受到庫存調整影響，在新台幣31.7兌1美元假設下，第4季營收估約95至99億元，季減25.7%至28.7%。毛利率也降為39%至41%，營業利益率為25.5至27.5%，毛利率與營業利益率也都季減。此外，世界先進也宣布下修資本支出為210億元，較原計畫的230億元下降約1成。
世界先進指出，關於明年景氣仍有許多不確定因素，包括俄烏戰爭、通膨與升息，以及地緣政治等影響。但美國晶片禁令反而有利於公司，主要是可能有轉單效應，目前中國大陸市場營收占比約2位數，這部分看到新的成長機會。世界先進表示，客戶庫存調整應會持續進行，預計第4季及明年第1季可能是底部，但會是第2季還是第3季止穩，目前還未知。