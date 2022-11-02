房市／T大使就業媒合嘉年華　信義房屋招募數位人才

▲「T大使」畢業典禮暨就業媒合嘉年華首度恢復實體舉辦，信義房屋創新研發部執行經理施閔堯（右）向青年說明職缺內容。（圖／NOWnews資料照片）
▲「T大使」畢業典禮暨就業媒合嘉年華首度恢復實體舉辦，信義房屋創新研發部執行經理施閔堯（右）向青年說明職缺內容。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-02 08:00:00

面對日新月異的數位時代，許多企業出現數位轉型需求，使數位人才的培育、招募，成為重中之重。數位發展部產業署舉辦的「T大使」畢業典禮暨就業媒合嘉年華29日登場，多家知名企業Line、緯創、智邦科技、信義房屋等均釋出數位資訊相關職缺；以信義房屋為例，雖是房仲產業，但近年持續在數位領域創新，希望以數位工具提供消費者、第一線同仁更好的服務體驗，因此，也積極對外徵求行銷數據分析師、Web前端工程師、數據科學家等人才。

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產官學界重視數位人才培育，109年起由行政院科技會報辦公室為加速推動雲世代產業數位轉型所研議的T大使計畫，邀請大學畢業3年內的青年參加，提供培訓課程、業界實作，同時輔導考取國際證照，讓青年能夠在培訓期間養成數位技能，也能與業界需求接軌。當培訓完成，則透過就業媒合嘉年華，媒合青年至各大知名企業任職，共創台灣產業、青年就業力的雙贏局面。

根據統計，此計畫已累積培訓超過1300人，來自資管、資工系以外背景的青年超過8成，無論在累積經驗、人才對接等層面，對青年及企業都有幫助；數位發展部次長李懷仁更指出，T大使結業青年的求職起薪較一般同儕多出5%。

今年「T大使」畢業典禮暨就業媒合嘉年華首度恢復實體舉辦，除政治大學、成功大學、高科大及東海大學等多所學校代表出席，企業端部分，包括緯創、智邦科技、信義房屋及Line合計也釋出超過400個數位相關職缺。以信義房屋為例，就開出專案管理師（PM）、行銷數據分析師、數位行銷視覺設計師、Web前端工程師、數據科學家／分析師、雲端數據工程師等多個職缺。

信義房屋創新研發部執行經理施閔堯指出，信義房屋正在推動數位轉型，除了傳統的不動產交易外，也致力於邁向居住生活產業。因此，近年積極尋覓熟悉程式語言、AI智能、雲端技術、資料科學、客戶體驗的數位科技人才加入，招募對人有敏感度、對生活有熱情的數位人才，打造更優質的服務體驗。

由於PropTech房地產科技人才，仍是目前台灣房仲業界較少見的職缺類型，活動現場，不少T大使對於信義房屋所釋出的數據科學家、轉型專案管理師、行銷數據分析等職缺，都感到高度興趣，詢問度十分熱絡。

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