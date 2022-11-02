房市／T大使就業媒合嘉年華　信義房屋招募數位人才

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根據統計，此計畫已累積培訓超過1300人，來自資管、資工系以外背景的青年超過8成，無論在累積經驗、人才對接等層面，對青年及企業都有幫助；數位發展部次長李懷仁更指出，T大使結業青年的求職起薪較一般同儕多出5%。
今年「T大使」畢業典禮暨就業媒合嘉年華首度恢復實體舉辦，除政治大學、成功大學、高科大及東海大學等多所學校代表出席，企業端部分，包括緯創、智邦科技、信義房屋及Line合計也釋出超過400個數位相關職缺。以信義房屋為例，就開出專案管理師（PM）、行銷數據分析師、數位行銷視覺設計師、Web前端工程師、數據科學家／分析師、雲端數據工程師等多個職缺。
信義房屋創新研發部執行經理施閔堯指出，信義房屋正在推動數位轉型，除了傳統的不動產交易外，也致力於邁向居住生活產業。因此，近年積極尋覓熟悉程式語言、AI智能、雲端技術、資料科學、客戶體驗的數位科技人才加入，招募對人有敏感度、對生活有熱情的數位人才，打造更優質的服務體驗。
由於PropTech房地產科技人才，仍是目前台灣房仲業界較少見的職缺類型，活動現場，不少T大使對於信義房屋所釋出的數據科學家、轉型專案管理師、行銷數據分析等職缺，都感到高度興趣，詢問度十分熱絡。