博客來雙11開跑！整點搶「11元夯品」 無印良品下殺85折
博客來即日起至11月13日推出為期14天的「雙11狂購節」，活動期間每日上午整點搶11元、111元、1111秒殺商品，且選擇7-ELEVEN取貨登記送CITY CAFE中杯熱拿鐵，首週天天搶券111元折價券外，購買禮物卡儲值最高回饋5%，還有MUJI全館不限金額結帳85折超級優惠，僅限11/10-11/13 。此外，木棉花商城也舉辦「木棉花樂園雙11教室」活動，11元就可搶購《PUIPUI天竺鼠車車》、《刀劍神域》與《入間同學入魔了！》周邊商品。
博客來雙11活動首週天天送111元券，現領現折，11/7-11/12期間限定每日上午10點、11點、中午12點整點限量推出11元、111元、1111元起秒殺夯品，如11/10 10點開賣「Solone」經典極癮唇膏唇芯只要11元；11/10 12點開賣「義大利La Belle」天然手工蠶絲可水洗雙人冬被，特價1111元，現省7869元。
此外博客來鎖定上班族最愛購物清單，推出「雙11狂購行事曆」，11/1「超級購書節」打頭陣，5千本商業書展最低5折起，買任何一本紙本書就送50元電子書折價券，還可99元獨家加購電子書。緊接著還有消費者最期待的11/4 APPLE DAY，人氣新機iPhone 14，買就送2%+1111點OPEN POINT，以及11/10-11/13 MUJI全館不限金額結帳85折超級優惠等期間限定活動。最後一周(11/7-11/13)更是火力全開，買書送麥當勞蛋捲冰淇淋，選擇7-ELEVEN取貨登記送CITY CAFE中杯熱拿鐵。
雙十一眾多電子商城推出優惠，木棉花商城舉辦「木棉花樂園雙11教室」活動，同樣推出11元商品搶購活動，只要銅板價格就可以買到《PUIPUI天竺鼠車車》、《刀劍神域》與《入間同學入魔了！》周邊品。結帳也別忘了搶加碼豪氣折價券，為自己的錢包加薪，分別於11月9日、11月10日、11月12日、11月13日，有面額100元折抵券限量開搶，11月11日更有面額200元的折抵券。