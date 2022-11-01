世界溜冰錦標賽 陳毅帆、劉懿萱摘金

2022年世界溜冰錦標賽傳回捷報，台灣花式溜冰陳毅帆及競速溜冰劉懿萱，相繼在直排個人花式成年男子組，及競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組等2項目奪得金牌。 我是廣告 請繼續往下閱讀 2022年世界全項目溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，我國陳毅帆於直排個人花式成年男子組目，技超各國選手榮獲金牌，競速項目劉懿萱在競速溜冰1000公尺爭先賽成年女子組項目超越各國強敵榮獲金牌，兩位選手分別為我國奪得成人組第3、4面金牌。2022年世界全項目溜冰錦標賽為兩年一度的滑輪溜冰盛會，本次賽事我國共參加競速溜冰、花式溜冰、自由式輪滑及曲棍球4個項目，中華臺北賽程部分預計賽至11月6日止，我國選手截至今日為止，已獲得8金7銀5銅的佳績。體育署表示，本次參加的競速溜冰、花式溜冰及自由式輪滑選手中也包含2022 年第19 屆杭州亞洲運動會培訓隊選手，選手在疫情期間均積極培訓與備戰，也期能在此高競技強度的賽事中檢驗訓練成果，作為後續強化訓練策略參考，以為我國在亞運期間再次爭取金牌榮耀。滑冰全錦賽落幕 丁子涵高分奪冠籃壇放大鏡／海神洋將庫薩斯 成為台灣下一位歸化洋將? NBA／Curry連轟30+也沒用 勇士紙糊防守、客場3戰全敗籃壇放大鏡／歸化、外籍生「開特例」 棘手問題如何解?