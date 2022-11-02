房市／台北史上最大都更案簽約　拉抬大同區這2商圈

▲西區門戶計畫帶動中山百貨商圈發展。（圖／NOWnews資料照片）
▲西區門戶計畫帶動中山百貨商圈發展。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-11-02 08:30:00

被外界認為「台北史上最大都更案」有西區門戶計畫最後一塊拼圖之稱的「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更」日前簽約，在地房仲表示，首要受惠為鄰近中山百貨商圈與大稻埕商圈，近幾年因為重大建設為買賣雙方帶來預期心理，預估未來會是主要房市受惠區，也有益活絡商圈。

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「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都更」案由冠德建設攜手藍天電腦、華泰等合作聯盟取得，估計投資金額超過300億，總銷也超過750億元，創下北市公辦都更案最大額、基地3.4公頃最大面積等紀錄，將與「台北雙星」相輝映。

信義房屋中山捷運店副店長林均彥表示，西區門戶計畫對大同區有很大的利多，原因在於大同區為台北市房價相對較低估區塊，自台北雙子星大樓議題發酵已來，買賣雙方都很期待建設動工，預期心理推升房價，預計未來會再推升1-2成左右。

大同區最大的優勢為交通優勢，台北車站有機場捷運、捷運、火車、高鐵四鐵共構，這樣的交通優勢無可取代，而周邊的生活機能也很完善。首要受惠的商圈由雙子星計畫以北、一路延伸到南京西路的中山百貨商圈、大稻埕商圈，也帶動未來住宅產品、辦公類型產品房價的走勢。也因建設議題，當地的透天屋主大多惜售，對於房市的認知也提高，會直接與建商談危老重建合建。

林均彥表示，目前大同區單總價相較於台北市其它行政區仍低，因此許多購屋族會提前布局，等待未來完工行情，中山百貨商圈平均單價破百萬，屋齡較新的指標建案，單價約140-150萬，而3-40年的電梯華廈，單價則約8-90萬，而公寓小坪數則是單價100萬左右。

而迪化街商圈若是臨主要幹道的預售屋指標建案，單價也來到110-120萬，其他平均的預售建案則是單價約90萬元，延平北路一段至二段的10年內電梯大樓，單價則是85萬上下，5年內電梯大樓單價約90萬上下，商圈以自住客居多，以在地客群換屋、在地二代首購居多。

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