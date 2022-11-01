跨年何處去！義大世界999秒立體藝術煙火打造奇幻夜空
跨年元旦適逢三天連假，國內外旅遊市場皆熱門，義大世界跨年煙火秀邁入第14年，已是南台灣深具代表性的跨年活動。今年主題為「2023紫耀義大 享樂好漾」，12月31日將施放999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，翻玩煙火多變圖騰，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火，精彩迎接2023年。
2023跨年主題「紫耀義大 享樂好漾」，以「漾young」為主軸，特別請國際級工藝大師客製手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，除了遼幅環抱特效煙火亮眼壯觀，今年還有獨家創意施放裝置，與手工彈搭配相得益彰，呈現夜空中的花火之舞、躍動圖騰。
配合義大世界跨年煙火秀，義大皇家酒店與義大天悅飯店九月下旬率先開賣跨年三天兩夜住房專案，入住12 /31至2023 / 01 / 01二晚，含翌日早餐、跨年特製晚餐，皇家酒店雙人價22,000元起，天悅飯店雙人價19,000元起，開賣至今跨年預訂已逾九成，相當搶手。
每年大受好評的義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年星光宵夜，可在擁有震撼視野的戶外場域享受美食，近距離欣賞999秒絢爛煙火，大人999~1380元、孩童200~690元，另加一成服務費；義大天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，小孩2500元+10%、大人3,500元+10%，且星光BBQ從晚間19:30就開始，長達五小時，陪您盡情享樂至2023年。
義大世界購物廣場周年慶11/26至2023/1/2登場，除了打造超高歐風聖誕樹、多項精緻造景，還有各類音樂、美食活動皆在周年慶陸續展開，更多跨年活動資訊，請洽義大世界跨年官網。